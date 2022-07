Los incendios dan algo de tregua en Castilla y León pero siete se mantienen activos con fuerza en Galicia

Los incendios forestales que España sufre este verano no dan tregua en Galicia aunque en el resto de España han empezado a remitir e incluso, pese a seguir activos, muchos de los focos del fin de semana ya han amanecido sin llama, aunque activos.

En Galicia, siete incendios forestales en las provincias de Lugo y Ourense se mantienen activos, mientras que otros cuatro han sido extinguidos. Permanece activo el fuego de los municipios de Folgoso do Courel y A Pobra de Brollón (Lugo), parroquias de Vilamor y Saa, con 10.000 hectáreas en llamas tras juntarse cuatro focos, aunque la situación de riesgo para núcleos poblados ya está desactivada.

Son, en total, siete incendios que suman 30.465 hectáreas, una cantidad que multiplica por diez lo que ardía al principio del pasado fin de semana del 16 de julio.



Al menos, el incendio forestal que comenzó el jueves en Tenerife está estabilizado- aunque el gobierno local dice que eso no significa que el fuego no pueda reactivarse-, ya que después del trabajo de esta noche no han aumentado las hectáreas afectadas ni el perímetro.

El fuego, no obstante, continúa activo y por el momento no está controlado, según ha informado este lunes el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras la reunión técnica de coordinación de los medios de extinción del siniestro, con origen en Los Realejos, San Juan de La Rambla, La Guancha e Icod de los Vinos.

En una situación similar se ha amanecido en Zamora. El incendio forestal que afecta al término zamorano de Vegalatrave ha amanecido este lunes sin llama en el frente y en los flancos, según informa Naturaleza Castilla y León en la cuenta oficial en Twitter de la Junta sobre asuntos de incendios.

En el total de Castilla y León, los tres grandes incendios declarados este fin de semana aún activos (Burgos, Zamora y Ávila), están ya sin llama. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha explicado en una entrevista este lunes con la cadena SER que los tres incendios que ahora preocupan, el de Quintanilla del Coco, en Burgos, el de Vegalatrave, en Zamora, y el de San Juan de la Nava, en Ávila, están sin llama, y el operativo se centra en labores de enfriamiento para contener el perímetro y evitar que se puedan reactivar.