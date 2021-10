Las infecciones respiratorias no covid sobrecargan aún más la sanidad pública

La vuelta a la normalidad, el inicio del curso escolar y el otoño han provocado un pico de infecciones respiratorias no covid que ha sorprendido incluso a algunos médicos. En 2020 este habitual aumento de infecciones no se produjo —los virus respiratorios disminuyeron drásticamente por las restricciones de la pandemia— y fue este verano cuando se detectó el primer aumento de bronquiolitis en niños. Sin embargo, varios facultativos consultados por Público aseguran que el pico de este otoño es aún mayor de lo esperado y que supera a los que había antes de la pandemia. Lo peor es que llega con los centros de salud saturados, en proceso de volver a las citas presenciales o recuperar la atención con pacientes vulnerables que no han sido desplazados por la emergencia sanitaria y protocolos de detección de la covid-19 anticuados.



Vicente Baos, médico de Collado de Villalba (Comunidad de Madrid) y médico profesor de Patología Médica y Salud Pública, explica que antes de la covid era muy común que en septiembre llegara el pico de infecciones comunes como los catarros, que tienen síntomas como el dolor de garganta, la congestión, los mocos o malestar general. Son síntomas que se suelen pasar a la semana, como en específico ocurre con el rinovirus, que es uno de los más comunes. "Durante la pandemia prácticamente no ha habido catarros porque todo era covid. En junio hubo un episodio catarral pero a todos nos ha sorprendido esta explosión tan rápida ahora", cuenta a este medio.

"Se les deriva a 'consulta covid', aunque la inmensa mayoría son negativos"

El crecimiento se ha dado a partir de las dos últimas semanas de septiembre y, aunque antes de la pandemia muchas personas no acudirían a su médico por estos síntomas, las consultas ahora se están saturando por los protocolos y el propio miedo de la gente a infectarse de covid. Son pacientes que principalmente tienen mocos, tos y molestias en la faringe, que "se les deriva para visita en la 'consulta covid', aunque la inmensa mayoría son negativos", añade sobre este problema la médica de familia de Barcelona, Esperanza Martín.

Rafael Sotoca, facultativo de la Comunitat Valenciana, expone que sobre todo se está viendo en pacientes menores de 45 años: "Hay mucha infección respiratoria con presencia en varios miembros de la familia. Virus que hacía meses que no veíamos".

Una muestra de los muchos test que se están realizando es que la positividad de covid —el porcentaje de pruebas que dan positivo sobre el total de pruebas hechas— es del 2,38%, según el último informe del Ministerio de Sanidad, lo que supone un valor de la 'nueva normalidad' y entra dentro de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.



Saturación y 'certificados no covid'

El mayor problema e este aspecto se está viendo en los niños y en los adolescentes. "Una vez que empiezan los colegios empiezan los virus, así ha sido toda la vida. Virus boca-mano-pie, rinovirus, enterovirus, y toda la gama de virus de guardería y escuela. Todos ellos presentan síntomas indistinguibles del virus covid, por lo que mientras no se aclaren los protocolos que se les ha mandado a los colegios, debe hacerse despistaje, y esto sobrecarga enormemente nuestras consultas. Habría que actualizar protocolos y al menos quitar los mocos como síntoma de covid y, sobre todo, aplicar el criterio epidemiológico: si hay seguimiento de casos y rastreadores se pueden seguir ahora los casos de covid, que hay pocos, y así no tendríamos que hacer despistajes generales absurdos", expone Jesús Martínez, pediatra de Paracuellos de Jarama.

"Volvemos a salas llenas de catarros, quizás algún covid, pero también ese abuelo más vulnerable que lleva mucho tiempo sin ver a su médico"

De hecho, tres de los pediatras consultados coinciden en que habría que actualizar los protocolos de detección de covid en los centros escolares.

En esta línea, Baos expone que desde los centros se pide que se certifique que cualquier catarro no es covid y que esto conlleva una "avalancha de jóvenes" con resfriados comunes que acuden al centro de salud. "Llevamos dos semanas con mayoría de test de antígenos negativos. La incidencia está bajando y vuelve la normalidad, lo que provoca de nuevo una gestión atropellada. Volvemos a tener salas llenas donde pasan los catarros, quizás algún paciente covid, pero también ese abuelo más vulnerable que lleva mucho tiempo sin ver a su médico de familia", expone a este medio.

Más uso de los 'autotest' covid

Ni el Ministerio de Sanidad ni ninguna comunidad autónoma se ha pronunciado sobre esto y, aunque los técnicos de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud llevan tiempo trabajando sobre nuevos borradores de protocolos y estrategias, aún no ha salido adelante ningún documento.

Sin embargo, hay más soluciones para mejorar la situación de los centros de salud sin cambiar protocolos que deberían ser aprobadas por el Gobierno y por las comunidades autónomas como fomentar el uso de los autotest covid.

Baos cree que habría que optar por seguir la estrategia de Reino Unido y que las autoridades repartan test de antígenos en los centros educativos. Martín comparte esto como parte de la solución, además de la colaboración con las farmacias, que ya venden los test de antígenos. Sin embargo, en España el uso de estos test no ha acabado de calar entre la sociedad, como muestra la saturación permanente de la Atención Primaria por consultas covid.