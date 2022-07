Inspección de trabajo investiga la muerte de un trabajador de la limpieza de Madrid por un golpe de calor

Esta semana arrancarán las investigaciones por parte de la inspección de trabajo por el fallecimiento del trabajador de limpieza por la ola de calor.

El Ministerio de Trabajo se pronunció este sábado a través de la red social Twitter nada más conocer la información del fallecimiento del operario de limpieza.

Un minuto de silencio

Este domingo se le dedicó un minuto de silencio al trabajador de limpieza que falleció este sábado a causa de un golpe de calor. UGT y CCOO han convocado un minuto de silencio para este domingo y este lunes al comienzo de cada turno en los diferentes centros del personal de limpieza.

El primer minuto de silencio se desarrolló este domingo en Vallecas durante las fiestas de la Karmela.

Los sindicatos consideran que la muerte del trabajador de limpieza de sesenta años podría haberse evitado. Un sistema protocolario preventivo "probablemente" lo hubiese evitado. Así lo ha explicado Manuel Menéndez, responsable sectorial de limpieza viaria de CCOO del Hábitat Madrid, "probablemente este accidente se podía haber evitado si existiera un protocolo para el trabajo con altas temperaturas".

Bajo el sol en plena ola de calor

Mientras limpiaba la Avenida de San Diego en Vallecas, Madrid, a las 17:30 horas, el trabajador de sesenta años se desplomó por un golpe de calor. Cuando el SAMUR le atendió, su temperatura corporal era de 41´6 grados. Sin embargo, falleció unas horas más tarde en el Hospital Gregorio Marañón.

La vestimenta y los horarios del resto de trabajadores no favorecen a que esto no se vuelva a repetir. El uniforme de poliester, las gorras de invierno y horas de trabajo bajo el sol se pueden convertir en la sentencia de más trabajadores. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que "un uniforme de poliéster no os ayuda lo más mínimo ni os beneficia para poder trabajar". Por estas declaraciones, Almeida ha recibido una gran cantidad de críticas por la falta de medidas tomadas para evitar que sucedan estas cosas dado que el alcalde conocía que el uniforme estaba hecho con poliéster.

El Ayuntamiento de Madrid, como medida cautelar, ha permitido que los trabajadores y trabajadoras que entren a las 14.00 cambien su horario para entrar tres horas más tarde.