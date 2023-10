Un inspector incumplió la orden municipal de precintar las discotecas incendiadas en Murcia

Un inspector municipal incumplió hace un año la orden del alcalde de precintar las discotecas incendiadas de Murcia. Según ha desvelado La Verdad, el pasado 11 de octubre de 2022 el entonces alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, el socialista Andrés Guerrero, ordenó a la Inspección de Actividades que visitase la discoteca Teatre de Las Atalayas y que se procediese al precinto del establecimiento "en el caso de que no se haya ejecutado de manera voluntaria".

Sin embargo, tal precinto nunca se aplicó. El inspector decidió no cerrar el local tras argumentar en el acta, emitida el 21 de octubre que, el local aportó "la documentación técnica que les faltaba para la tramitación de la legalización", según recoge el medio murciano. En referencia a la nueva licencia que necesitaría la sala después de la división ilegal para dar cabida a Fonda Milagros, un local del cual no consta su existencia a efectos administrativos.

Además, el inspector municipal no clarifica en el documento si ha visitado presencialmente el local, sino que tan solo recoge haber "contactado" con los titulares de la empresa.

El Ayuntamiento de Murcia no ha sabido ofrecer explicaciones sobre qué ocurrió posteriormente a esta acta y por qué no se cerraron los locales. En la rueda de prensa del pasado lunes el actual teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, afirmó que era imposible para el consistorio tener "constancia" de si el local estaba abierto o no.



Aunque en febrero de este año la discoteca Teatre superó una inspección de sanidad, en el que se comprobaba que el local cumplía las condiciones higiénicas-sanitarias del Registro Sanitario Autonómico de Establecimientos Minoristas de alimentación, ya que la licencia inicial del local constaba que tenía cocina.

Si bien, el Consistorio ha confirmado que no se habían realizado comprobaciones en relación a las medidas de seguridad de estos dos establecimientos antes del incendio –que ha cobrado la vida de 13 personas– debido a que lo que procedía era su clausura.