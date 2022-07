La intensidad del fuego continúa en varios frentes, en una Península en alerta roja por las altas temperaturas

Este domingo continúan las labores de extinción de los fuegos activos en todo el territorio español. Desde el inicio de la ola de calor, se han propagado las llamas con una intensidad que ha complicado enormemente el trabajo de los bomberos y brigadistas. Las llamas siguen quemando, actualmente, miles de hectáreas y forzando, en el peor de los casos, que la gente huya de sus casas.

En Galicia, 4.600 hectáreas quemadas

Galicia ha empezado la jornada de este domingo con 13 fuegos activos que han quemado 4.600 hectáreas. Durante la noche se ha logrado extinguir un foco y se han controlado varios, informa la Consellería do Medio Rural. Además el riesgo para los núcleos poblados en la provincia de Lugo, uno en A Pobra do Brollón y otros dos en Folgoso do Courel, ya ha desaparecido.

El conselleiro do Medio Rural de la Xunta, José González, ha afirmado este domingo que Galicia vive "un día para la esperanza" puesto que los incendios ya están perimetrados y el trabajo se centra en que "no haya reproducciones". Si bien ha reconocido que "no están en fase de estabilización", sí están "cerca del control": "Los incendios no están avanzando y estamos trabajando para que en sus perímetros no haya reproducciones", ha proseguido.

Tres incendios forestales en la provincia de Lugo mantienen en riesgo a varios núcleos de población

El primero de los incendios que está en situación dos, de riesgo para núcleos de población, empezó el jueves en A Pobra de Brollón (Lugo), parroquia de Saa y permanece activo. En la misma parroquia, el jueves también empezó otro fuego, todavía activo.

Tres fuegos en Folgoso do Courel (Lugo) tienen una situación similar, todos activos y que se acercan ya a las 2.000 hectáreas calcinadas.

El municipio de Quiroga (Lugo) ha sufrido otros tres incendios, pero solo uno permanece activo desde el viernes, con 90 hectáreas afectadas. Están controlados desde la pasada noche un fuego localizado en la parroquia de Outeiro y otro en la parroquia de Nocedo. En Vilariño de Conso (Ourense) un incendio activo ha quemado ya 160 hectáreas en la parroquia de Pradoalbar.

Actualmente los bomberos han logrado estabilizar los incendios de Carballeda de Valdeorras, Ribadavia, Rodeiro y también han extinguido el de Melón, Cualedro y Baiona.

La Consellería do Medio Rural trabaja en todos estos incendios forestales, que suman 4.430 hectáreas, con un descenso frente a las 4.595 de última hora del sábado, pero con un notable crecimiento respecto al inicio del fin de semana, cuando ardían 3.530.

Una vecina del pueblo de Candeda (Carballeda de Valdeorras), preocupada ante el avance de las llamas en la noche del sábado. — Brais Lorenzo / EFE

Más de 30 fuegos en Castilla y León

Los incendios forestales de Monsagro (Salamanca), Navafría (Segovia) y Cebreros (Ávila) son este domingo los más virulentos de la treintena de fuegos en los que ha intervenido en las últimas horas el Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León.

De ellos, los dos de mayor nivel de peligrosidad son el de Monsagro y el de Navafría, que ha cortado la carretera Nacional 110 y ha quemado un millar de hectáreas.

El incendio de Monsagro (Salamanca), que comenzó el lunes por la tarde y que lleva quemadas más de 9.000 hectáreas, ha sufrido este domingo de madrugada una reactivación de un foco en el valle de Las Batuecas. Este mismo fuego ha obligado a evacuar varias poblaciones. Este domingo, el incendio se ha reactivado en varios focos al incrementarse el viento en la zona, una situación que ya se preveía. La evolución del fuego si ha permitido la reapertura de los dos tramos de carretera que estaban cortadas desde el viernes, como las que unen Diosleguarde con Morasverdes y Aldehuela de Yeltes con Morasverdes.

El incendio que ha presentado una peor evolución en la última jornada ha sido el de Cebreros, según fuentes de los medios de extinción, aunque a lo largo de la noche ha conseguido una evolución "altamente favorable". Por el momento, permanece cortada al tráfico la carretera AV-503, entre los kilómetros 39.000 y 34.000 en ambos sentidos. El alcalde de la localidad, Pedro José Muñoz, ha subrayado el "gran perímetro" del incendio que se declaró a primera hora de la tarde del sábado en este municipio próximo a la Comunidad de Madrid, cuyas llamas se iniciaron en "suelo urbano" aunque actualmente ya se encuentre lejos de las casas. Por su parte, el director técnico de extinción de incendios en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), Carlos Mendiguchía, ha advertido de las reproducciones que están ocurriendo este domingo en el amplio perímetro del incendio.

Las malas condiciones meteorológicas han obligado a los medios de extinción a redoblar esfuerzos en las últimas jornadas

A ese incendio de la provincia de Ávila se han incorporado a las ocho de la mañana de este domingo de nuevo los medios aéreos después de que durante la noche ha sido el que ha registrado un trabajo de los medios de extinción terrestres más intenso y peligroso de todos los focos de fuego de la Comunidad.

Junto a esos tres incendios, también existen otros cinco que están declarados de nivel uno de gravedad. Se trata de los incendios de Navalonguilla (Ávila), Paradaseca (León), Candelario (Salamanca) y los de las localidades zamoranas de Figueruela de Arriba y Roelos de Sayago.

Las temperaturas extremas, unidas a la baja humedad, la sequedad del terreno que favorece su combustión y las tormentas secas, han obligado a los medios de extinción a redoblar esfuerzos en las últimas jornadas.

Un técnico revisa este domingo una de las zonas quemadas tras el incendio declarado el día anterior en la localidad abulense de Cebreros. — Raúl Sanchidrián / EFE

Vecinos de la sierra de Mijas vuelven a sus casas

La evolución del incendio que afecta desde el viernes a la sierra de Mijas ha permitido este domingo la vuelta a sus casas de los desalojados de varias urbanizaciones de Alhaurín el Grande, en una noche en la que los bomberos forestales han seguido trabajando por tierra y han contado con el apoyo de un dron. Según la última medición provisional el fuego ha recorrido un perímetro de 1.890 hectáreas.

Además, el dispositivo del Infoca que avanza para estabilizar el incendio, ha asegurado que tras una noche "dura" por distintas reproducciones, se han podido afianzar algunas zonas y ya solo dos tienen llamas activas. El subdirector del Centro Operativo Provincial (COP) del Infoca, Alejandro Molina, ha señalado este domingo que "no es descartable" que el incendio pueda quedar estabilizado durante la jornada pero "hay que esperar a ver cómo evolucionan los trabajos".

Los ayuntamientos de Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre han habilitado como albergues temporales

Pasada la medianoche se autorizó el regreso de los vecinos de Alhaurín Golf, la urbanización San Jorge, Ardalejos y La Chíchara, en Alhaurín el Grande. Unos regresos que se suman a los realojos este sábado de los residentes en unas 120 casas de La Paca y la zona comprendida entre el camino de Ardalejos y la A-404, también en la misma localidad malagueña, y los de un centenar de viviendas de Lauro Golf, en Alhaurín de la Torre.

En estos momentos quedan tres zonas de familias evacuadas: la zona de Pescadores y el Chorro en Alhaurín el Grande, y Pinos de Alhaurín de la Torre, que suponen en torno a 650 viviendas desalojadas.

Los ayuntamientos de Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre han habilitado como albergues temporales sendos pabellones deportivos municipales en los que, con el apoyo de Cruz Roja, son atendidas las personas que no pueden acudir a casas de familiares o amigos. Unas 90 personas tenían previsto pasar la noche en estas instalaciones, según explicó este sábado el viceconsejero andaluz de Interior, Antonio Sanz.

Sigue vigente el nivel 1 del Plan de Emergencias

El incendio, que se declaró a mediodía del viernes en el paraje El Higuerón de Mijas y se extendió con rapidez por la fuerza del viento y la masa forestal de la zona hacia el noroeste, primero hacia Alhaurín de la Torre y después hacia Alhaurín El Grande, obligó a la Junta a activar el nivel 1 del Plan de Emergencias, que sigue vigente.

Unos 250 efectivos del Infoca -400 si se suman todos los operativos-, y hasta 19 medios aéreos, trabajaron el sábado en el incendio de Mijas, que vivió un momento complicado coincidiendo con las horas de más calor.

Ha sido posible la apertura de la carretera A-387 y de la A-404, que permanecían cortadas a consecuencia del incendio.



Vecinos de Alhaurín el Grande han sido desalojados preventivamente por el incendio en la sierra de Mijas a 15 de julio del 2022. — Álex Zea / Europa Press

Posibles reactivaciones en Las Hurdes y Casas de Miravete

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX) continúa esta noche con los trabajos de vigilancia y control en los incendios de Casas de Miravete y Las Hurdes, de nivel 2 de peligrosidad, ante posibles reactivaciones, y ha desactivado el nivel 1 en los de Santa Cruz de Paniagua y Torre de Don Miguel, todos en la provincia de Cáceres.

La Junta de Extremadura ha recordado que ambos se encuentran activos y que las extremas condiciones meteorológicas, con altas temperaturas, condicionan el desarrollo de los mismos. También ha afirmado que el incendio de Casa de Miravete está "prácticamente perimetrado" y al de Las Hurdes "afortunadamente" la subida de la humedad "ha venido bien", aunque haya que estar vigilantes a rebrotes dentro del perímetro.

Por otro lado, se mantienen las evacuaciones preventivas de los siete núcleos poblacionales de Aceitunilla, Ladrillar, Cabezo, Batuequilla, La Horcajada, Riomalo de Arriba y Las Mestas, en Las Hurdes, así como Casas de Miravete, Romangordo e Higuera de Albalat.

Controlado el fuego de Montiel y estabilizado en Matarrubia

El incendio forestal que está afectando a Montiel (Ciudad Real) desde el viernes ha quedado controlado en la noche del sábado, lo que ha permitido reabrir al tráfico la carretera CM-3137 una vez superado el nivel 1 de alerta, mientras que el de Matarrubia (Guadalajara) está estabilizado.

El incendio de Montiel, que se inició en Villarrodrigo (Jaén), en el límite con las provincias de Albacete y de Ciudad Real, entró en el término municipal de Damiel a las 14.26 horas del pasado viernes.

Desde ese momento, en las labores de extinción del fuego, que está afectando a un terreno forestal leñoso cuyo mapa forestal está catalogado como agrícola, han participado un total de 75 medios (58 terrestres y 15 aéreos) y 360 personas, indica el sistema Fidias de información de incendios forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.

Además de los incendios de Matarrubia y Montiel, Castilla-La Mancha tiene activos otros tres fuegos

En cambio, no se ha dado aún por controlado el incendio de Matarrubia (Guadalajara), otro de los mayores incendios activos en Castilla-La Mancha en los últimos días, aunque ya está estabilizado, según han explicado las fuentes del Infocam.

El incendio de Matarrubia, una localidad ubicada la comarca de la Campiña del Henares, fue detectado a las 17.39 horas del viernes por un agente medioambiental y está afectando a un terreno forestal arbolado compuesto por matorral.

Además de estos dos incendios, los medios del Infocam están trabajando en la extinción de otros tres incendios que se iniciaron este sábado en las localidades guadalajareñas de Sigüenza y El Recuenco y en Priego (Cuenca) y que ya están controlados, según el sistema Fidias.



Nuevo incendio en el Valle del Jerte

Efectivos del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) trabajan en un nuevo incendio declarado en la noche de este pasado sábado en la zona de la Garganta de los Infiernos en el Valle del Jerte. Un incendio, que según el director de Política Forestal de la Junta, Pedro Muñoz, ha sido "claramente provocado".

El incendio comenzó con dos focos distintos, y se encuentra pendiente de evolución, según los datos aportados por la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura.

En estos momentos trabajan en la zona cuatro camiones y cuatro retenes, y además, a lo largo de la noche se han incorporado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Los medios aéreos de extinción de incendios se irán incorporando progresivamente durante la mañana de este domingo.