Suena el teléfono. Al otro lado, una voz comunica una noticia aterradora. La frase incluye esa palabra que nadie quiere oír: secuestro. Empieza así un calvario que entre 2017 y 2019 recorrieron 21 familias de ciudadanos españoles en el extranjero. En todos los casos fueron liberados y en ninguno se pagó lo que pedían los captores: así lo asegura el Gobierno en una respuesta enviada al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.

El representante abertzale había cursado una petición de información al Ejecutivo para conocer "cuántos ciudadanos han sido secuestrados en el extranjero en los últimos tres años". También preguntaba "por qué organización o por quién, en qué Estado y por cuánto tiempo". Además, Iñarritu pidió al Ejecutivo que aclarase "en cuántos de esos secuestros fue el Estado quien participó en labores de negociación para el rescate" y, concretamente, "en cuántos de ellos pagó" para conseguir la liberación de la víctima.

En esa línea, preguntó "cuál es la cantidad monetaria que ha pagado a modo de rescates el Gobierno para conseguir la liberación de ciudadanos españoles secuestrados en los últimos tres años" y si "en alguna otra ocasión se han realizado otro tipo de acuerdos no monetarios para conseguir la liberación de ciudadanos españoles".

En su respuesta, el Gobierno ofrece los "datos obrantes en el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, el número de victimizaciones por secuestro en el extranjero en los tres últimos años". De acuerdo a la tabla incluida en ese documento, en 2017 se registraron tres secuestros en Alemania, otros tres en México, uno en Bulgaria y otro en Marruecos.

De esos nueve secuestros en total en 2017 se pasó a siete en 2018. Ese año hubo dos casos en Marruecos, y uno en Portugal, Bulgaria, República Dominicana, Honduras y México respectivamente.

Mientras tanto, en 2019 –según los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad– se produjeron cinco secuestros. Los casos se produjeron en Alemania, Croacia, México, Libia y Sudán. Con estos datos a la vista, México aparece como el país en el que más secuestros de españoles se produjeron entre 2017 y 2019 –cinco casos–, seguido de Alemania con cuatro y Marruecos con tres.

De acuerdo a este informe, únicamente en el caso del secuestro registrado en 2019 en Libia la víctima sufrió "lesiones leves". En el resto de episodios se indica que el "resultado de la acción" fue "sin lesión".

Sin pagar

Asimismo, Interior subraya que "todas las víctimas fueron liberadas con vida, no quedando ninguna pendiente de localización". "La liberación fue llevada a cabo por los cuerpos policiales de los países en los que la víctima estaba secuestrada, con la colaboración y apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), en algunos casos con desplazamiento de efectivos propios hasta el país en cuestión, para una más eficiente colaboración entre cuerpos policiales", remarca. En tal sentido, asegura además que "en ningún caso se realizó pago alguno para conseguir la liberación".

El Gobierno afirma que en los casos en los que participan las Fuerzas de Seguridad del Estado, la operación "está dirigida por agentes especialistas en negociación y toma de rehenes, que orientan a la familia o a las fuerzas policiales del país, sobre los términos en que esta debe llevarse a cabo". "En ningún caso la negociación se orienta para efectuar pagos", subraya.

Señala asimismo que "las actuaciones se realizan conforme a la legislación penal y procesal, sin realizar pagos a modo de rescate, para conseguir la liberación de ciudadanos españoles secuestrados en el extranjero". Destaca también que "no se han adoptados acuerdos no monetarios" en estos casos. "Por último –subraya el Gobierno–, cabe indicar que en la actualidad no se tiene conocimiento del

secuestro de ningún ciudadano español en el extranjero".