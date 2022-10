Un invidente paga por error en un bar 930 euros por una consumición de 9,30 y el dueño se niega a devolverle el dinero

Una persona ciega pagó 930 euros en un bar de Petrer (Alicante) por una consumición que costó 9,30 euros. El suceso ocurrió a finales del pasado mes de septiembre, cuando un invidente tuvo que pagar por bizum lo que había tomado porque su tarjeta no funcionaba. Sin embargo, no puso la coma y terminó haciendo una transferencia de 930 euros, 100 veces más de lo que debía.

Al darse cuenta del error, el hombre acudió tres días después al bar a solicitar al hostelero la devolución de su dinero. La historia de este error hubiera acabado aquí, pero el cliente se encontró con la negativa del propietario del bar a devolver el dinero.

El cliente invidente denunció en la comisaría más cercana a denunciar los hechos. El próximo día 11 de noviembre cliente y hostelero se verán las caras en los juzgados.

La cadena Ser ha hablado con el propietario del bar que se ha negado a devolver el dinero. Según él, desde el día anterior a los hechos tenía la cuenta bloqueada. "No me he negado a dar el dinero, tengo el justificante. Quedé en arreglarlo, pero fue entonces cuando se personó la Policía", ha explicado el dueño del bar.