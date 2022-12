Irene Montero sobre la ley trans: "Queremos que todas las personas LGTBI puedan ser quienes son sin armarios"

Vista para sentencia. Así quedó este miércoles en el Congreso de los Diputados la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, más conocida como ley trans. Un debate en el que todos los grupos se han mostrado a favor de su aprobación y en el que han recalcado la necesidad e importancia de una norma que reconoce los derechos de este colectivo vulnerable y que llega tarde. Todos menos el Partido Popular y Vox, que no sólo se han mostrado en contra, sino que han utilizado el debate en el pleno para renovar su carga contra el Gobierno de coalición y contra la ministra de Igualad, Irene Montero. Pero la soledad de la derecha y la extrema derecha en el hemiciclo ha sido patente.

Ciudadanos no ha mostrado el sentido de su voto, aunque su representante, Sara Giménez, ha afirmado que la formación naranja siempre ha estado del lado de ampliar derechos de las personas más vulnerables, aunque ha criticado que la ley fuera tramitada de urgencia y sin espacio para el debate sosegado. Desde las distintas formaciones que apoyan al Gobierno han reconocido la necesidad de ​profundizar en los derechos LGTBI, han agradecido a los grupos que impulsan los derechos de estas personas presentes en los bancos de invitados y se han comprometido en ampliar derechos que se han quedado fuera, una vez aprobada la norma.

El debate, sin embargo, no acabó con la votación de la ley, que se ha aplazado hasta este jueves, por lo que habrá que esperar aún a este trámite para que la norma sea enviada finalmente al Senado para acabar su trámite parlamentario.

Entre los derechos que se han quedado fuera de la norma, casi todos los grupos han nombrado a los menores trans, que sólo podrán hacer efectivo en cambio del sexo en el registro civil a partir de los 12 años (entre los 12 y los 13 con autorización judicial); el de las personas no binarias a que su condición sea reconocida como tal o el de las personas LGTBI migrantes, para la que la ley no garantiza todos sus derechos.

"Avanzamos en derechos como país" ha arrancado Irene Montero en su intervención al final del debate y ha afirmado que esta norma "es para todas las personas LGTBI y para toda la sociedad". En su alocución resaltó que "queremos con esta ley que todas las personas LGTBI puedan ser quienes son sin armarios y reconocemos la ciudadanía de pleno derecho de todas las personas LGTBI y trans".

La ministra de Igualdad ha pedido que constara en el libro de sesiones, ante los mensajes de algunos grupos feministas contra la ley, que "las mujeres trans son también mujeres". "Sabemos que debería haber llegado antes, pero los avances de esta ley no tienen marcha atrás", añadió Montero.

Diversos grupos representados en la cámara han afeado al Partido Socialista haber presentado enmiendas que suponían recortes de derechos de las personas LGTBI, que finalmente no han sido aprobadas en la Comisión de Igualdad. Entre ellas, la que pedía que los menores trans a partir de los 12 años necesitaran de un dictamen judicial para poder cambiar su sexo en el registro. Finalmente la norma quedó como salió del Consejo de Ministros en junio pasado.

Andrea Fernández, responsable de Igualdad del PSOE ha sido quién a subido al estrado para defender la ley. En su discurso ha criticado a los distintos grupos la idea de que el PSOE votaría junto al Partido Popular algunas enmiendas a la ley. Fernández por el contrario ha criticado al principal partido de la oposición que no trabajara en positivo por los derechos y por España y recordó que el PP en 2005 llevó al Congreso aun experto que afirmó que la homosexualidad era una enfermedad.

"Ser feminista es votar a favor de la ley de igualdad, de la del aborto, de la del matrimonio igualitario y defender con medidas emancipadoras los derechos de las personas. Medidas en las que el Partido Popular no están ni se lo espera", añadió Fernández. El PSOE, tal como afirmó hace unos días, renunció a mantener vivas en este debate las enmiendas que habían sido rechazadas en la Comisión de Igualdad.

Grupos LGTBI

Diversos grupos de derechos LGTBI siguieron la sesión desde las sillas de invitados y han querido mostrar su alegría por el hecho de que la ley es ya casi una realidad. "Lo que acabamos de vivir en el congreso visibiliza dos Españas: la que defiende la diversidad, la libertad y el avance en derechos, y la España que con miedo para avanzar, defiende el pasado. A vox lo esperábamos ahí. Del Partido Popular teníamos dudas. Esperamos que Ciudadanos vote con la amplia mayoría que respalda la igualdad trans", ha afirmado José María Nuñez, presidente de la fundación Triángulo.

"Hoy es un día ilusionannte. Mañana se aprobarán los derechos humanos, pero también el trabajo de muchos activistas que han trabajado para que hoy sea una realidad", añadió Uge Sangil, presidenta de la FELGTBI. "Esta ley cambiará nuestras vidas y nuestra realidad. Faltan derechos en en esta ley y hay que seguir trabajando", concluyó.