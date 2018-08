El miércoles se le pudo ver en el puerto de la ciudad que gobierna. Acompañaba al nuevo presidente de su partido, Pablo Casado, mientras éste daba la mano a un grupo de migrantes que han pasado varios días durmiendo en cartones en el muelle. José Ignacio Landaluce (PP) es el alcalde de Algeciras, una de las ciudades gaditanas que más personas recibe de las que Salvamento Marítimo rescata en aguas del Estrecho.

Recibe a Público en su despacho del Ayuntamiento cuando el viento de levante ha puesto el mar impracticable y la afluencia de embarcaciones que zarpan desde Marruecos ha dado una tregua a la ciudad. "La situación está algo más controlada", reconoce aliviado, aunque recuerda que el polideportivo municipal de la ciudad todavía alberga a más de 200 personas. A pocos kilómetros, en el municipio de los Barrios, había ayer otros 500 y Landaluce advierte de que la situación es impredecible y que agosto suele dejar un mar calmado.

"No sé si podemos estar a la altura de estos ritmos de 1.200 inmigrantes en pocos días"

"Tengo que estar y estoy preparado para colaborar en esta labor humanitaria, pero no sé si podemos estar a la altura de estos ritmos de 1.200 inmigrantes en pocos días", dice en referencia al pasado fin de semana, que colapsó el sistema de recepción de migrantes. "Las llegadas pueden aumentar perfectamente porque son miles y miles los que están esperando para cruzar a 14 kilómetros de aquí", recalca.

Aunque subraya que "Algeciras tiene compromiso solidario y humanitario" y que el consistorio "ha colaborado al máximo nivel", reclama más atención y recursos por parte del Gobierno y que "la ciudad sea resarcida por los gastos" que suponen y supondrán la atención a los migrantes. Aunque no los cuantifica, enumera el alquiler de autobuses para transporte a polideportivos, la limpieza de las estancias, las horas extra de policías municipales, de los trabajadores sociales del ayuntamiento y billetes de autobús para que los que salen en libertad viajen a Barcelona, Bilbao o Francia. "Es cierto que no se quedan aquí", dice, por eso entiende que el problema no es local, sino "de la Unión Europea".

"El problema migratorio es tan grande como para que Sánchez venga a Algeciras"

El alcalde se muestra crítico por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Es un problema muy importante como para que el presidente coja el avión y venga a Algeciras, después, a Rabat (Marruecos) y, luego, a Bruselas", afirma antes de lanzarle el dardo de los rescatados por el barco Aquarius, que dejó en Valencia a 630 migrantes y refugiados el pasado junio. "Aquí somos tan frontera como Valencia o Barcelona", ciudades que por otro lado, sólo han acogido tres barcos con rescatados en el Mediterráneo central.

Landaluce también compara su ciudad con las de Grecia o Italia, aunque el volumen de migrantes que ha recibido Andalucía no se puede comparar ni por asomo con el recibido por ambos países en los últimos cinco años. "Italia y Grecia han tenido ayudas importantes y han ido allí personas responsables en la materia", afea el alcalde, que ha llegado a alertar de que "nos estamos convirtiendo la nueva Lampedusa", la isla italiana que años atrás recibía a miles de migrantes desde Libia cada mes.

"La idea era clamar para recibir ayuda y presencia aquí", se justifica el regidor, aunque asegura que en la provincia de Cádiz hay "gran sufrimiento humano y muertes en el mar, como también hubo en Lampedusa". Cuando se le recuerda que las cifras no tienen nada que ver con el drama migratorio, el regidor responde raudo: "Si la gente muere en el Estrecho hay un crisis humanitaria. Si los inmigrantes duermen hacinados en las cubiertas de los barcos de rescate porque no hay otro sitio, es una crisis humanitaria. Si no hay una política clara de qué se va a hacer con los inmigrantes también es una crisis humanitaria", exclama.

"Europa no tiene la riqueza suficiente para atender todas las necesidades de los inmigrantes que vienen aquí"

Sin embargo, tras el discurso acogedor, el alcalde defiende las posturas de Pablo Casado y afirma que "toda África no cabe en Europa", lamenta que "el 80% aproximadamente de los inmigrantes que tienen una orden de expulsión se queden en las calles de Europa y España" y apunta como solución al plan Marshall que Casado enarbola para desarrollar los países de origen en África, una idea del presidente del mismo partido que ha reducido al mínimo el presupuesto en cooperación y ayuda al desarrollo. "Es verdad que necesitamos inmigrantes, pero también es verdad que Europa no tiene la riqueza suficiente para atender todas las necesidades de los inmigrantes que vienen aquí", zanja.

Aunque para Landaluce, la primera y "más importante" parte de la solución pasa simplemente por mantener el problema al otro lado del Estrecho de Gibraltar. "Marruecos es prioritario para España y Europa, es fundamental en cuanto a estabilidad en el Estrecho", subraya. Algo así como Libia para Italia o Turquía para Grecia, países donde el respeto a los Derechos Humanos brilla por su ausencia. "El papel de Marruecos no es fácil ante la prensa internacional, se le exige mucho más de lo que hacen otros países de origen", justifica. Landaluce desconoce si "algo se ha podido torcer" con el país norteafricano o si al rey Mohamed VI le ha sentado mal que la tradicional primera vista del presidente no haya sido a Rabat, no obstante, cree que el país vecino del sur "parece que Marruecos está colaborando" otra vez.