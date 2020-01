La organización Save the Children ha pedido que el primer Consejo de Ministros tramite la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Con este objetivo, la entidad ha iniciado hoy la acción bajo el lema #NoPuedenEsperar y junto a víctimas de abusos, acoso y maltrato como el pianista James Rhodes.

La mitad de las denuncias por violencia sexual tienen como víctima a un menor

La organización ha mandado a los miembros del nuevo Ejecutivo un mensaje a través de las redes sociales para que Pablo Iglesias, Pedro Sánchez o el nuevo ministro de Sanidad, Salvador Illa, entre otros, empaticen con los niños que han sido víctimas de violencia.

"¿Imaginas haber sufrido acoso escolar, @PabloIglesias? En 2017 un niño llamado como tú se suicidó por ello. Te pedimos que la Ley de Protección a la Infancia frente a la Violencia se trate en el primer Consejo de Ministros. Los menores víctimas de violencia #NoPuedenEsperar", dice el mensaje enviado a los dirigentes políticos.

Hola @IreneMontero ¿Conoces el caso de una niña extremeña, llamada como tú, que sufrió acoso de 5 compañeras? Para que las víctimas de violencia no caigan en el olvido, te pedimos que impulses la Ley contra la violencia hacia la infancia #NoPuedenEsperar https://t.co/w1JfHORTqh — Save the Children Es (@SaveChildrenEs) January 13, 2020

La organización ha recordado que el 28 de diciembre de 2018 el Consejo de Ministros, también presidido por Pedro Sánchez, tramitó dicho anteproyecto, pero su aprobación no llegó a su fin como consecuencia del adelanto electoral. En el acuerdo recién firmado entre PSOE e Unidas Podemos ambas formaciones acordaron llevar al Parlamento la tramitación de la ley.

"Necesitamos la mayor diligencia posible para que su publicación en el BOE llegue en 2020. No hay razones para que no sea así: es un texto completo, que cuenta con el consenso entre partidos políticos, que pondría a España a la vanguardia en la protección de la infancia y la adolescencia y, sobre todo, que salvaría vidas", ha asegurado Andrés Conde, director general de Save the Children.

Save the Children ha recordado que en España 1 de cada 2 denuncias por violencia sexual tiene como víctima a un menor y tan sólo un 15% de los casos son denunciados.