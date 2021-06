Juana Rivas ha dado las gracias a todas las personas que han luchado por su causa tras salir de prisión al obtener el tercer grado. En un audio grabado desde su domicilio, al que ha tenido acceso Público, Rivas se mostraba emocionada y ha hecho hincapié en la importancia que el apoyo exterior ha tenido para ella: "Quería daros las gracias en mi nombre y en el de mi hijo porque estoy en mi casa. Gracias sin vosotros y vosotras no lo habría conseguido".

"Mi mayor satisfacción es que muchas madres van a conseguirlo, y también van a conseguir el bienestar de sus hijos. He tenido ánimos. Han sido días muy duros, de mucha impotencia y frustración, pero sabía que no me ibais a dejar sola", relataba Rivas conmovida.

Juana Rivas ingresó de forma voluntaria el pasado viernes en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada para cumplir la condena de dos años y seis meses que confirmó el pasado mes el Tribunal Supremo. Ante esto, cientos de personas se manifestaron contra su encarcelamiento frente al Ministerio de Justicia al grito de "negar el machismo nos mata". Ahora, ha salido de prisión después de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la clasificó en tercer grado al tener en cuenta dicho ingreso voluntario y su adaptación social.

Asimismo, no duda en seguir peleando por recuperar a sus hijos con el apoyo de los colectivos que la apoyan. "Gracias por hacerme saber que vais a seguir luchando hasta que consiga a mis niños", narraba en el audio y proseguía: "Mi gran satisfacción es que esta lucha va a servir para otras madres y sus hijos".

El abogado de Rivas, Carlos Aránguez, ha explicado en un comunicado que a partir de ahora Rivas "permanecerá en su domicilio, del que podrá salir para sus tareas habituales, estando supervisada mediante un brazalete de control telemático".

"Seguiremos luchando para que Juana recupere a sus hijos a la mayor brevedad. Para ello seguiremos impulsando la petición de indulto que formulamos el pasado 4 de mayo, y que aún está pendiente de resolución", ha añadido el letrado.