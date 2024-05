La jueza cita a declarar a Futuro Vegetal el 8 de octubre por su imputación por "organización criminal"

La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid ha citado a declarar a Futuro Vegetal el 8 de octubre por su imputación como organización criminal debido a las protestas climáticas que llevan a cabo, según han informado tres portavoces de la organización ecologista este martes 28 de mayo en una rueda de prensa.

La citación se produce a raíz de los arrestos que la Policía Nacional llevó a cabo en diciembre de 2023, cuando detuvo a más de una veintena de integrantes de la organización por conformar una estructura criminal y causar daños al patrimonio por valor de más de medio millón de euros.

Hasta el momento, la comunicación ha llegado a cinco personas, aunque la organización espera que sean llamados a declarar las 25 que, según ellos, fueron detenidas por la Policía el pasado diciembre. En este sentido, Futuro Vegetal critica que entre los arrestados no hay sólo miembros del colectivo, sino personas que simplemente habían participado en alguna acción.

La investigación arrancó en enero de 2022, tras el lanzamiento de pintura por parte de varias personas contra la fachada del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en Madrid. Desde entonces, miembros de este colectivo actuaron en otros puntos de España realizando, entre otros hechos delictivos, nuevos lanzamientos de pintura a edificios y obras artísticas en museos, cortes de circulación en carreteras o accediendo a pistas de diferentes aeropuertos.

Ahora mismo, el procedimiento se encuentra en diligencias previas y, según la organización, el único denunciante es la Brigada de Información de la Policía Nacional.

En este marco, Futuro Vegetal defiende que no cumplen con lo estipulado en la ley para ser considerados como organización criminal ya que son un movimiento social horizontal, donde no hay jerarquías ni ánimo de lucro, y cuya intención no es cometer delitos, sino que tienen una "demanda ecologista". Desde el colectivo, consideran que el objetivo de la Brigada de Información no es prevenir la comisión de delitos, sino "dinamitar" a Futuro Vegetal y "silenciar su demanda".

En total, el colectivo tiene "más de 40 procedimientos" judiciales abiertos, aunque solamente la imputación de organización criminal ya supone 25. En general, han indicado que la mayor parte de sus protestas han acabado siendo juzgadas.

Correo electrónico a los grupos parlamentarios

Según han anunciado, en estos meses van a continuar con sus acciones de protesta ya que siguen considerando que la emergencia climática es "mucho más urgente". También han avanzado dos periodos de "alta intensidad", uno en julio, enfocado en el turismo, y otro en otoño, relacionado con los sistemas ganaderos.

Además, han enviado este lunes un correo electrónico a todos los grupos parlamentarios para solicitarles una entrevista. Paralelamente, van a instar a los grupos a tomar medidas legislativas para garantizar el derecho a la protesta y al Gobierno a que deje de subvencionar empresas altamente contaminadas.

Con respecto a otros colectivos, Futuro Vegetal ha indicado que han recibido "bastante apoyo" ya que "la escalada represiva ha generado una amenaza muy fuerte dentro de lo que es un movimiento ecologista". Aún así, han decidido separarse de Extinction Rebellion, hasta ahora un movimiento "hermano", para evitar que le salpique su imputación.