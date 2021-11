La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales (FELGTBI) ha urgido al Gobierno a que la conocida como ley trans llegue cuanto antes al Congreso de los Diputados para poder ser debatida. La Federación cree que hay que aprovechar el trámite parlamentario para mejorar y modificar en algunos puntos el texto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI preparado por el Ministerio de Igualdad. Según la presidenta de la organización, Uge Sangil, deben hacerse "mejoras sustanciales en el texto".

El anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI recoge el derecho a la autodeterminación de género a partir de los 16 años sin la necesidad de evaluaciones médicas o proceso hormonal, la prohibición de terapias de conversión o el derecho de filiación de los bebés nacidos de mujeres sin pareja masculina. Pero, según la asociación, la ley debería recoger aspectos como los derechos de las personas migrantes trans, los menores y las personas trans no binarias.

El Ministerio de Igualdad cerró el 16 agosto el periodo de consultas pública para recibir aportaciones en el anteproyecto de la ley trans. Ahora están a la espera de los informes del Consejo de Estado, la Fiscalía General del Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Uge Sangil ha explicado que estos organismos tienen un plazo de tres meses para presentar sus informes, que termina ahora en noviembre. Para la FELGTBI, ya han pasado cinco meses que van desde que el anteproyecto fue visto en el Consejo de Ministros (el pasado 29 de junio), por lo que "por calendario y responsabilidad, la ley no debe esperar más".

Uge Sangil ha realizado estas declaraciones durante la presentación de un informe sobre cinco cuestiones relacionadas con la identidad de género, donde se compara el anteproyecto español con la legislación de países como Argentina, Noruega, Canadá, que demuestra, según la presidenta de la FELGTBI, que la libre autodeterminación es una "realidad jurídica en muchos países sin que haya habido problemas".

Para reclamar que el derecho de autodeterminación se facilite a todos los menores, el informe se apoya en la legislación noruega que, según ha explicado el vicepresidente de la FELGTBI, Mané Fernández, "permite que los menores de 16 años realicen un cambio registral con el apoyo de tan solo uno de sus progenitores".

Por lo que concierne a los derechos de los migrantes trans, el estudio pone como ejemplo el caso de Canadá, que permite a estas personas cambiar su identidad de género aunque su situación en el país no esté regularizada. Fernández ha expresado que en España "no es así y no podemos esperar a que les otorguen la documentación para que puedan cambiar su identidad".

En cuanto al caso de las personas no binarias, el documento destaca la posibilidad que recoge la legislación argentina de reconocer en el DNI las identidades no binarias, un escenario que no está contemplado en el borrador de la ley trans española.