El Ministerio de Igualdad ha aceptado fusionar en una única ley los textos trans y LGTBI para desbloquear las negociaciones con el PSOE, como han solicitado este martes los colectivos LGTBI.

Los principales colectivos LGTBI de España han pedido a los socios del Gobierno que cedan en sus posturas para proteger al colectivo trans: además de la petición a Igualdad de unificar los textos, han pedido al PSOE incluir la autodeterminación del género. Una petición que ya ha aceptado la ministra de Igualdad, Irene Montero.

"La Ley trans será ley, reconociendo el derecho a la libre determinación de la identidad de género y respondiendo a una deuda pendiente con las personas trans. Agradezco la propuesta de los colectivos LGTBI, siempre hemos querido un acuerdo, por nosotras puede ser hoy mismo", ha asegurado Montero en Twitter.

El Ministerio de Igualdad valora favorablemente la propuesta realizada por los principales colectivos trans, según han indicado fuentes del departamento que dirige Montero, que han subrayado que el derecho a la libre determinación de las personas trans debe ser ley. "Es la forma más respetuosa de garantizar sus derechos y refleja los más altos estándares de Derechos Humanos, tal y como nos señala la Comisión Europea", destacan desde Igualdad.

A juicio del ministerio, la propuesta que han trasladado al Gobierno los colectivos cumple con esa principal demanda, siendo un solo texto, una para la ley trans y para los derechos LGTBI. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (Felgtb), la Fundación Triángulo y Chrysallis (Asociación de Familias de Menores Trans) han hecho un llamamiento a los socios del Gobierno de coalición para que desbloqueen las negociaciones sobre la ley trans y lleguen a un consenso.



Libre determinación de género sin tutelas

Por una parte, han solicitado a Igualdad unificar en una única legislación integral las propuestas de leyes para la igualdad plena y efectiva de las personas trans y para la igualdad de trato y la no discriminación, algo que ha puesto sobre la mesa el PSOE. Por otro lado, han pedido a la vicepresidencia primera que asuma la libre determinación del género sin tutelas ni "trámites burocráticos largos y humillantes", solo con la "libre voluntad de la persona". Este punto es una "línea roja" para las asociaciones.

"No hay argumentos de peso para no aceptar ambas propuestas", algo imprescindible en un momento en que hay un "ascenso del odio" hacia las personas trans y todo el colectivo LGTBI, ha subrayado la presidenta de la Felgtb, Uge Sangil.

Los colectivos han destacado que no se pueden perpetuar las situaciones de acoso y violencia que sufren las personas trans en todos los ámbitos de sus vidas, especialmente en un momento de "involución progresiva de la igualdad" debido al resurgimiento de la extrema derecha. "Exigimos al Gobierno de coalición que demuestre su compromiso con los derechos humanos", ha sostenido la presidenta de Crhysallis, Ana Valenzuela.

"La lucha contra los discursos de odio hacia las minorías no se hacen con palabras retóricas, se hace con hechos. (...) Necesitamos leyes, no retórica política", ha añadido el presidente de la Fundación Triángulo, José María Núñez. Núñez ha precisado que no todo el PSOE rechaza la autodeterminación del género: "Es importante decir que muchísima gente dentro del PSOE sí la entiende y apoya la igualdad de las personas trans".

Sangil se ha mostrado optimista con la posibilidad de que esta propuesta de consenso desbloquee las negociaciones y el futuro proyecto de ley integral de las personas trans y por la igualdad real del colectivo LGTBI llegue al Consejo de Ministros en mayo.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha respaldado también la propuesta de los colectivos LGTBI para unificar ambas normas: "Por nuestra parte, garantizando la autodeterminación, adelante: vuestros derechos deben ser ley con urgencia".

"Los derechos de las personas trans serán ley", ha manifestado a través de su cuenta en Twitter.