La Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana (XDLA) ha vuelto a sacar este sábado a miles de ciudadanos a las calles de Oviedo para reivindicar la oficialidad de la lengua asturiana. Tras la manifestación que partió de la estación de Renfe a las 12.00 horas, tuvo lugar lectura de un manifiesto en la Plaza de la Escandalera en el que han denunciado que "están dándose pasos atrás en la normalización, perdiéndose espacios de utilización del asturiano que ya parecían fijados y reconocidos por toda la comunidad".

La cantante Alicia Villanueva, el escritor y músico Xaime Martínez, la filóloga María Abril y el traductor Miguel Sánchez han sido los encargados de leer el manifiesto en el han destacado como ejemplo de esos "pasos atrás" que "la semana pasada el rector de la Universidad de Oviedo anunciase que iban a dejar de usar el asturiano institucionalmente, contraviniendo el estatuto de autonomía y los propios estatutos de la universidad".

"Y, lo que es más grave, con el silencio o la complicidad del Gobierno. Pasos atrás y trenes que se pierden, como la presencia del asturiano en las plataformas de contenidos audiovisuales que sí tendrán a partir de hoy en día otras lenguas del Estado por el hecho de ser cooficiales en sus comunidades autónomas. O que ni en la TPA podemos ver series y películas en asturiano y las niñas y los niños que tienen dibujos animados en nuestra lengua", añadieron.

También se han referido a "situaciones injustas y discriminatorias", como las que padecen el profesorado de Lengua Asturiana y de Gallego-asturiano que ven pasar años sin que se reconozca su especialidad docente y sin poder acceder a la función pública como el resto del profesorado.

"Y el propio presidente Barbón reconoce que el problema es por culpa de la falta de oficialidad", lamentan desde la Xunta que también han criticado duramente las posturas de la "extrema derecha y la derecha extrema que no pierden la oportunidad de ensuciar la opinión pública, disfrutando de tribunas y día y otro en los medios de comunicación para esparcir su odio y su prejuicios, en redes sociales, en centros de enseñanza".

En el manifiesto han culpado al Gobierno autonómico y la FSA de no abrir el debate sobre la oficialidad en el Parlamento, que es "donde se tiene que abrir". "Los grupos partidarios de la oficialidad nos han dicho que aun no se ha llegado a un acuerdo, que ha habido intransigencias por una parte o exigencias inasumibles por la otra, o falta de cintura o de capacidad negociadora por todas, pero la verdad es que aun no se ha abierto el debate donde se tener que abrir: en el pleno de la Junta General. Y ese es responsabilidad del Gobierno, el Gobierno de la FSA que es el único órgano que tiene ahora mismo la capacidad de impulsar una reforma del estatuto de autonomía", destacaron.

En este sentido se han preguntado que qué pasaría si la FSA hubiese cumplido su programa electoral del 2019 y han recordado que las mayores demostraciones de la vitalidad y la fuerza del movimiento se han visto desde que se ha abierto la posibilidad de lograr un avance histórico para las lenguas propias de Asturias.

"Hoy volvemos a estar aquí con la certeza de que la razón está de nuestro lado. Ha Habido una pandemia, es verdad; la hay aún y también hay una guerra. Sabemos que hay prioridades que hay que atender primero, pero no podemos tragar que para lo último siempre quede el reconocimiento de las lenguas y los derechos lingüísticos de los asturianos y las asturianas", leyeron en el manifiesto.

El movimiento en defensa de la lengua asturiana ha querido dejar claro este sábado que "mientras el debate no se abra en condiciones, el conflicto seguirá encerrado en falso".

"De inmediato parece que las fuerzas políticas ya han asumido que no un habrá oficialidad hoy en día, algunas entregándose ya a cálculos electoralistas por encima de las obligaciones que le deber al electorado. Puede que sí, igual la oficialidad tendrá que esperar aún un poco más, pero llegará seguramente, porque el futuro para el asturiano y para el gallego-asturiano nada más será posible con oficialidad y porque es la voluntad de un pueblo. Nunca ha habido en la Junta General tantos grupos políticos a favor, así que las condiciones están ahí y ha que las aprovechar", concluyeron.