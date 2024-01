Las lluvias dificultan la retirada de pellets en Galicia y los vientos los empujan hacia el Cantábrico

La Xunta de Galicia cifra en unos 90 sacos los pellets recuperados tras el vertido del carguero Toconao. Estas partículas de plástico se han convertido en el nuevo enemigo ambiental de la costa septentrional española, unas pequeñas bolitas blancas que, en algunos casos, contienen aditivos tóxicos para los humanos.

Los trabajos de recogida de estas partículas no han sido sencillas durante este fin de semana debido a los efectos de la borrasca en Galicia. Las lluvias en las últimas horas han dificultado la limpieza en las costas gallegas. Las precipitaciones han complicado ver los pellets sobre la arena para su recogida y ha provocado que se entierren aún más sobre esta. Además, la niebla ha obstaculizado la completa visión de los medios aéreos en algunos puntos.

Si bien, esta semana el parte meteorológico podría dar una tregua a las playas del Atlántico. Un cambio en el sentido de los vientos y el flujo de las corrientes, desde el domingo hasta el martes, empujarán los pellets hacia el mar Cantábrico, según apunta Meteogalicia.

Unas predicciones que ha defendido la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, en una entrevista concedida este domingo a la Radio Galega.

La responsable de Medio Ambiente en el Gobierno gallego ha señalado que, en estos momentos, la llegada de plásticos se concentra en la zona de las Rías Baixas y "con menor intensidad" afecta a la Mariña lucense. Una tendencia que apunta a cambiar a partir de este domingo, cuando los plásticos se espera que se dirijan hacia la zona cantábrica, lo que podría afectar a Lugo, Asturias y Cantabria.

La Xunta de Galicia mantiene un operativo de 300 personas implicadas en las labores de limpieza de los plásticos en 54 playas de 35 ayuntamientos de la comunidad. A su vez, por vía marítima cuenta con dos helicópteros, cinco buques y siete embarcaciones. Además, en los próximos días pondrán en marcha una comisión de expertos en ecotoxicidad a la que invitarán al Gobierno central.

Rueda carga contra el Gobierno

El inicio de la precampaña de las elecciones gallegas ha estado centrado en el vertido de pellets. Alfonso Rueda, presidente del PPdeG y de la Xunta de Galicia, ha optado por seguir una estrategia de confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la crisis.

Este domingo en un mitin en A Coruña, Rueda ha indicado que, durante estos días, se ha visto un "ejemplo de querer hacer mal, de no querer ayudar, de impostura y no de no querer colaborar", en referencia al Gobierno.

"¡Cuatro días llevamos diciendo que salgan al mar a buscar los sacos! ¡Los encuentran los pescadores y el Gobierno central no encuentra nada!", criticó en su discurso. Unas palabras que contrastan con el comunicado de la propia Consellería del mar de la Xunta, que indicó el pasado 4 de enero la imposibilidad de retirar los pellets desde el mar y que la limpieza se debería realizar desde la propia costa.

La situación en Cantabria y Asturias

El Gobierno de Cantabria ha continuado este fin de semana con su operativo de vigilancia y retirada de pellets en ocho playas de la comunidad, a las que siguen llegando "pequeñas cantidades" de estos plásticos, según ha informado este domingo el consejero cántabro de Medio Ambiente, Roberto Media.

A pesar de no llegar en gran cantidad, Media ha señalado que el Gobierno cántabro "no va a bajar la guardia" y que mantendrá la coordinación con Galicia y Asturias de cara a evaluar la posible llegada de residuos en los próximos días.

Desde el Gobierno del Principado de Asturias han considerado estabilizada la llegada de pellets a sus costas, de donde ya ha retirado casi nueve kilos, pero seguirá manteniendo una vigilancia exhaustiva dadas las nuevas previsiones meteorológicas.

El Principado ha puesto en marcha este fin de semana un operativo para coordinar la colaboración ciudadana en las labores de limpieza en once arenales de nueve ayuntamientos en los que hay desplegados 75 efectivos de las agrupaciones de Protección Civil.