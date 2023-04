Lobato le dice a Ayuso que no hace falta esperar a enero para cambiar los contratos de "comida basura" en las residencias

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha trasladado este viernes a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que "no hace falta esperar a enero" para cambiar "los contratos de la vergüenza de la comida basura" en las residencias de mayores en Madrid.

Así lo ha trasladado Lobato después de que Ayuso haya anunciado que en enero cambiarán los contratos de comida en las residencias. "No hace falta esperar a enero. No vamos a esperar a enero. Le dije que no prorrogara los contratos de la vergüenza de la comida basura en las residencias de la Comunidad", ha recordado en declaraciones remitidas a los medios.

Por ello, se ha comprometido que a partir del 28 de mayo, tras las elecciones, esos contratos "se eliminarán y se tratará con dignidad y respeto a las personas mayores" de la región. "Cambiaremos los contratos de la comida en las residencias de Madrid", ha aseverado.