La ilusión de ganar la Lotería de Navidad lleva invadiendo las festividades de los españoles desde 1763, cuando se celebró el primer sorteo. Compartir décimo o soñar con que se haría con el premio es ya una costumbre navideña en nuestro país.

¿Cuáles son los números más premiados en la Lotería?

Según las estadísticas de Lotería y Apuestas del Estado, solo dos combinaciones se han repetido con el premio gordo: el 15640 (en los años 1956 y 1978) y el 20297 (1903 y 2006). El Gordo se ha repetido hasta en cuatro ocasiones en sus últimas tres cifras. 25444, 25888, 35999 y 55666.

Según los datos, El Gordo nunca ha terminado en 9, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82. Tampoco han obtenido el primer premio los siguientes millares: 27, 37, 39, 41, 44, 51, 62, 64 y del 66 al 84.

¿Cuáles han sido las ciudades más premiadas?

En el primer puesto se encuentra Madrid donde, en los más de 200 años de historia del sorteo, ha caído un total de 81 veces. A la capital le sigue Barcelona, donde el premio máximo ha tocado casi en la mitad de ocasiones, 42 veces. A estas dos les siguen Sevilla, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Cádiz, Málaga y Granada

Que hacer y que no hacer si te toca la Lotería

Todo el mundo piensa qué haría con ese dinero: pagar la hipoteca, ir de viaje, crear tu empresa... Si eres uno de los premiados, aunque no necesariamente con el primer premio, deberás de pensar qué hacer con el premio.

Si finalmente acaba tocando, hay que tener cuidado como se invierte y en que se invierte el dinero, puesto que este se puede evaporar rápidamente. Lo primero que suelen hacer los afortunados que consiguen el premio, es pagar las deudas que tengan. Para gestionar bien el dinero, en primer lugar, en el momento que consigues el premio debes contratar un asesor financiero.

Aunque teniendo esa cantidad de dinero en la cuenta del banco es difícil pensar de una manera racional, hay que intentar pensar en el futuro. Por eso, el primer consejo es no malgastar tu dinero, el siguiente es no contar a todo el mundo que has resultado ganador. Otra de las cosas que no debes hacer es invertirlo sin pensar. Recuerda proteger el décimo y que el dinero no dura eternamente.

Los mejores anuncios de la Lotería de Navidad

No se recuerda una Navidad sin los icónicos y emotivos anuncios de la Lotería. Las campañas publicitarias de este sorteo han marcado las conversaciones de las cenas entre familiares y amigos en las fechas cercanas al evento.

En un año de ilusiones y desilusiones, risas y lágrimas, y sobre todo esperanza, el anuncio de la Lotería de 2021 refleja como la gente gana si se une.

¿Hasta cuándo se puede cobrar la Lotería de Navidad?

Los décimos de la lotería tienen fecha de caducidad, en concreto de tres meses. La fecha límite para recoger un premio de la Lotería, según recoge la normativa de la Administración de Loterías y Apuestas del Estado, sería el 22 de marzo.

¿Puedo cobrar un décimo roto o perdido?

Si tu décimo esta roto se debe rellenar el formulario de Solicitud de Pago de Premios, facilitado en cualquier administración. En cambio, si el décimo se extravía, hay que poner una denuncia, en la que se indiquen todos los datos del boleto, antes de que tenga lugar el sorteo.

¿Qué es la pedrea y qué premios reparte?

La pedrea no es el premio que mayor ilusión haga a nadie, pero sí el que más toca a diferentes personas. El considerado por muchos como "premio de consolación" consta de 1.794 montos de 1.000 euros que se van cantando a lo largo del sorteo.

¿Cuáles son los premios y cuánto toca en cada uno?

El tradicional Gordo supone cuatro millones de euros a la serie, lo que se convierte en 400.000 euros el décimo o 20.000 euros por cada euro jugado. Si eres de los afortunados -y aunque no ganes el Gordo- ganas el segundo premio, te tocarán 1.250.000 euros por serie, que al décimo son 125.000 euros, exactamente 6.250 euros por cada euro invertido.

Una persona con varios décimos de lotería de Navidad cuando quedan menos de tres semanas para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, a 7 de diciembre de 2021, en Madrid (España). — Eduardo Parra / Europa Press

¿Cuál ha sido el más rápido y el que más ha tardado en salir?

En la historia de la Lotería, el primer gordo apareció el 18 de diciembre de 1813 en Cádiz, y el primer premio fue a parar al número 03604. El 72897 es el último gordo que vio luz el pasado 22 de diciembre de 2020.

¿Cuánta probabilidad hay de que te toque 'el gordo'?

Con un décimo, las posibilidades de ganar el Gordo son del 0,001%, es decir, una entre cien mil. Para optar a cualquiera de los otros premios, la probabilidad sube hasta el 5%. Por eso, siempre se ha dicho aquello de "cuantos más billetes compres…" y, en este caso, también es cierto. Por cada décimo extra con números diferentes las posibilidades aumentan a 0,002%, y así sucesivamente.

¿Cuánto se lleva Hacienda de los premios de la Lotería?

La norma permanece igual desde 2019. Los premios de hasta 40.000 euros quedan exentos de impuestos. Y, por ende, en los premios superiores a esta cifra, los 40.000 primeros euros también lo están. Ahora bien, a partir de esta cantidad, a todos los premios superiores, Hacienda les retendrá el 20%. De esta manera, del Gordo, que, al décimo tiene un valor de 400.000 euros, Hacienda se queda con 72.000 euros.

¿Por qué cantan los niños de San Ildefonso la Lotería?

Las historias que se cuentan de estos 'niños de la Lotería' son innumerables, por lo que han alcanzado la categoría de mito. Pero lo verdaderamente cierto es que en 1771 los "Niños de la Suerte" cantaron en un sorteo por primera vez. El colegio de San Ildefonso es una institución creada en el siglo XV dirigida a niños abandonados y huérfanos.

Una de las niñas de la residencia de San Ildefonso durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2020 en el Teatro Real de Madrid (España), a 22 de diciembre de 2020. — Eduardo Parra / Europa Press

Cómo buscar un número de la Lotería de Navidad 2021

Comprar un décimo es muy sencillo, pero a veces, el número que tanto se desea no se encuentra disponible, por lo que es posible comprarlo online o buscar qué administración lo distribuye. La forma más sencilla es comprarlo en la web, pero también puedes buscar en qué administración se encuentra y obtenerlo.

Cómo hacer participaciones de la Lotería de Navidad

En el momento de adquirir un boleto, los jugadores tienen que elegir entre adquirirlo por su cuenta o a través de participaciones. Esta última opción es muy utilizada por empresas, familias o amigos que se decantan por compartir la suerte. Así, si toca un premio, se repartiría en partes iguales entre todos los participantes.

¿Qué debes de tener en cuenta antes de compartir un décimo de la Lotería de Navidad? Llega esa época del año en la que una de las tradiciones navideñas más arraigadas despierta: compartir un décimo de Lotería de Navidad. Según el CIS, tres de cada cuatro españoles lo hacen.

¿Cuándo se celebró el primer sorteo?

El 18 de diciembre de 1812 se celebró el primer sorteo de la que ahora se conoce como Lotería de Navidad. En plena guerra de la independencia contra los franceses, el ministro del Consejo y Cámara de Indias, Ciriaco González Carvajal, ideó un sorteo de lotería con el fin de recaudar fondos para la lucha.

Fechas clave para elegir el número de la Lotería de Navidad: de Filomena al volcán

Este año, no sólo el deporte, la música o la política han marcado las ventas de los décimos. El coronavirus también ha impactado a la hora de seleccionar las cifras, pero también Filomena o la erupción del volcán en La Palma.