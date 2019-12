Un trabajadora de la cadena de hamburgueserías Goiko ha sufrido una agresión machista y racista por vía telefónica. Los hechos sucedieron el pasado jueves en el restaurante de la cadena ubicado en la calle María de Molina de Madrid, cuando la mujer respondió a una llamada de un cliente que quería quejarse del servicio de uno de los establecimientos del grupo. El hombre empezó a subir el tono y a dirigirse a la empleada con gritos y utilizando insultos y amenazas.

En el desagradable audio publicado por la cuenta de Twitter Soy Camarero -del que Público se hace eco para denunciar los hechos, a pesar de su dureza- se puede oír en qué términos se dirige el cliente a la mujer trabajadora. Entre las expresiones que utiliza recurre a los argumentos racistas y al machistas constantemente: "Me cago en tu puta cara. Eres una puta sudaca de mierda. Como te pille te follo la cara", espeta en un agresivo tono el usuario mientras la mujer trata de explicarle que está llamando al lugar equivocado para poner una reclamación.

La retahíla de mensajes hirientes no cesa en ningún momento, y mientras la empleada sigue intentando explicarle al hombre cómo poner una queja sigue espetando amenazas e insultos: "Me da igual jodida puta, dame el dinero de vuelta". "No me digas vale, puta, que te voy a romper la cara, te voy a dejar sin dientes, puta". "No me digas vale, que voy a ir y te voy a reventar los cristales", continúa.

Además, el hombre asume que la mujer trabajadora procede de Venezuela, por lo que comienza a cebarse con ella y el país por este motivo: "Que tu país es una puta mierda, Venezuela, hija de puta", grita.

una camarera atendiendo una llamada en el restaurante donde trabaja, en dicha llamada reclamaban que se le devolviese el dinero de un pedido, la compi le quiere informar de que está llamando al local equivocado ya que hay más restaurantes de la misma marca. #bastaya #Denuncia pic.twitter.com/3Xg905drKK — Soy Camarero (@soycamarero) 15 de diciembre de 2019

El departamento de comunicación de la empresa ha confirmado los hechos a eldiario.es. Explican que la trabajadora realizaba su turno cuando el hombre llamó al establecimiento asegurando haber comido carne podrida. Por el momento, la empresa no va a denunciar los hechos, aunque la cadena está investigando cómo está afectando este suceso a los trabajadores de la compañía.