Expertos en delitos tecnológicos de la Policía Nacional analizan ya la cámara de vídeo encontrada el pasado martes por la noche por una empleada de la empresa Konecta, una teleoperadora que presta sus servicios a Vodafone, en un cuarto de baño femenino de la empresa.

Según informa El Norte de Castilla, "el hallazgo se produjo cuando la empleada trató de extraer papel higiénico del soporte metálico, y éste se abrió quedando al descubierto el equipo de grabación".

Según la información de eldiario.es, tras el hallazgo, la trabajadora dio la voz de alarma y entregó la cámara a un coordinador, quien a su vez lo comunicó a otro mando superior. Así, la cámara llegó a un empleado de mantenimiento de los equipos informáticos, quien abrió la misma y extrajo la tarjeta de memoria para comprobar que la cámara aún estaba grabando antes siquiera de llamar a la Policía.

Este pasar la cámara de mano en mano antes siquiera de llamar a la Policía ha desatado sospechas sobre la actuación de la dirección de la empresa. El sindicato UGT ha criticado en una nota a la dirección por no actuar con mayor celeridad, aunque posteriormente el sindicato ha reconocido que la dirección de la empresa "está tomando las medidas adecuadas". Además, eldiario.es informa de que la persona al mando en ese momento pidió a la empleada que encontró la cámara que no dijese nada para no crear alarma.

Al día siguiente, miércoles por la mañana, UGT denunció esa ley del silencio en un cartel en el que se decía textualmente: "Te hacen mobbing...son relaciones personales", "Tenemos a un exhibicionista a la salida de nuestro trabajo... está en la calle ¡búscate la vida!", "Te ponen una cámara en el baño...cállate la boca porque creas alarma".

La dirección de Konecta aportan una versión diferente, informa El Norte de Castilla: "La cámara se depositó en un lugar evitando su manipulación hasta proceder a su entrega en las dependencias policiales esta misma mañana [por el miércoles] a primera hora, para que el equipo pericial realice las averiguaciones policiales correspondientes. Cualquier novedad, os seguiremos informando", señaló la responsable de la dirección de Konecta desde Madrid al comité de empresa.

Lo cierto es que el miércoles por la mañana, después de que los responsables de Konecta hablaran con UGT, ya había una denuncia en comisaría.

Este jueves se ha convocado una reunión urgente del órgano de Seguridad y Salud Laboral para este jueves a primera hora.