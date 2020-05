Madrid insiste en cambiar de fase, mientras Barcelona todavía no se lo plantea

El Ministerio de Sanidad ha recibido oficialmente solicitudes de cinco comunidades para hacer modificaciones en sus propuestas previas para la fase 1. También tiene ya las propuestas de las islas que primero avanzaron en la desescalada para pasar ahora a la fase 2. El plazo para que las comunidades envíen sus solicitudes termina este mismo miércoles a las 14 horas, aunque el ministerio será flexible y dará más tiempo si alguna comunidad lo necesita.

"Mañana por la noche se hará la valoración conjunta. Todo el mundo estará bien informado con el proceso. En principio la fecha prevista para el cambio es el lunes, esto es lo establecido. Si se justifica adecuadamente, se podrían evaluar situaciones diferentes", ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Andalucía, la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha han mandado sus solicitudes para pasar de fase en toda la región. Mientras que Catalunya ha pedido que pasen Lleida, Girona y Catalunya central, pero no Barcelona. La Comunidad de Madrid y Castilla y León mandarán sus solicitudes esta tarde, fuera del plazo previsto. Estas seis regiones son las que tuvieron que continuar en la fase 0 total o parcialmente durante esta semana.

Las provincias y zonas que pasaron a la fase 1./ Ministerio de Sanidad

Una de las solicitudes que ha llegado ya a Sanidad es la de la Comunitat Valenciana. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha confirmado que han pedido que pasen de fase los 14 departamentos de salud que se quedaron fuera la semana pasada. Sin embargo, quieren poner sus propias restricciones como ha hecho Euskadi: que no se aplique la medida contemplada de espectáculos al aire libre con aforo de hasta 200 personas en todo el territorio y que no se aplique la medida de contacto social de hasta diez personas en un departamento.

Andalucía también ha confirmado que ya ha mandado la solicitud para que Málaga y Granada pasen a la fase 1. Castilla-La Mancha ha pedido formalmente que pasen Toledo, Albacete y Ciudad Real.

Mientras que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha informado que aún no han enviado la solicitud. Como ya ocurrió la semana pasada, se pasarán de plazos ya que la previsión es mandar la petición esta tarde. El consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero, sí ha pedido verbalmente el paso a la Fase 1. Castilla y León mandará su petición esta tarde, pero no explicará públicamente la propuesta hasta este jueves.

Además, las islas que avanzaron a la fase 1 el día 4 de mayo, Formentera, La Gomera, La Graciosa y El Hierro, han pedido pasar a la fase 2..



Según ha explicado Simón, hay más comunidades que han mostrado su intención de hacer nuevas propuestas y ha asegurado que desde Sanidad se intentará alargar el plazo todo lo posible, pero ha advertido que no es "sensato" que lleguen las solicitudes mucho más tarde porque los equipos necesitan tiempo para hacer las evaluaciones.

Se estabilizan las muertes y los contagios

Mientras que las comunidades continúan enviando solicitudes, se estabilizan en este tercer día de la semana la cifra de muertes y contagios. También continúan Madrid, Catalunya y Castilla y León acumulando los peores datos. Se han registrado 184 fallecidos, ocho más que ayer, que elevan el total a 27.104, y 439 nuevos contagios diagnosticados por PCR, que ascienden ya a 228.691.

De los positivos recientes, Cataluña ha notificado 136, aunque según el Ministerio de Sanidad, 26 de ellos serían antiguos, por lo que se están revisando sus cifras; le sigue Madrid, con 75, aunque esta actualiza diariamente su serie al consolidar cada jornada los casos y asignar los nuevos a la fecha en que se tomaron las muestras o se dieron los resultados, y Castilla y León, con 57.

El ritmo de crecimiento se mantiene así en el 0,19 %, el mismo que ayer, pero la incidencia acumulada en los últimos 14 días para el total de España es más bajo que la víspera, con 25,71 casos por cada 100.000 habitantes.



"No es fácil obligar el uso de mascarillas a todo el mundo"

El uso de las mascarillas es uno de los focos de la desescalada. Todas las autoridades sanitarias comparten que es muy recomendable que se utilicen en espacios públicos, sobre todo, cuando no se puede garantizar la distancia de seguridad de los dos metros. Sin embargo, hay dudas sobre su obligatoriedad. "El uso de mascarillas, aunque se generalice, no es fácil que se pueda obligar a todo el mundo porque hay grupos que no los pueden utilizar todo el tiempo como personas con ansiedad o niños", ha explicado Simón en rueda de prensa este miércoles.

Tras esto, ha alegado que su opinión es que el uso de las mascarillas es "altamente recomendable" y ha recordado que la mejor mascarilla "es la distancia de seguridad". Sin embargo, ha insistido también en que él no es portavoz del Gobierno y que para valorar la obligatoriedad en los espacios públicos pueden tenerse en cuenta otros factores más allá de los técnicos.