Madrid limitará la actividad de centros de salud en verano por falta de trabajadores

La Comunidad de Madrid limitará la actividad de varios centros de salud por la falta de personal. La Gerencia de Atención Primaria irá "reordenando sus recursos sanitarios en función de las plantillas disponibles". La Consejería de Sanidad reconoce que esto "dará lugar que se reagrupen profesionales en un centro para facilitar la mejor atención sanitaria". Habrá centros de salud de referencia y en otros se limitará la actividad a urgencias y se adelantará el horario de cierre a las 18 horas.

Esto se tendrá que hacer porque la Comunidad de Madrid no tiene todos los profesionales que necesita. Tal y como señalan las fuentes regionales, la reagrupación en un mismo centro de salud de los profesionales se debe a la falta de sanitarios por las "necesarias vacaciones de los profesionales, de las situaciones de baja laboral y de las infraestructuras que garanticen circuitos diferenciados de COVID y no COVID".

El plan de relación de centros de Atención Primaria que requiere reorganización de la Comunidad de Madrid también reconoce que "durante el periodo estival, los centros pueden variar su horario habitual de atención". La información se facilitará desde los centros correpondientes. Por otro lado, a fecha de 8 de julio aún hay diez centros de salud cerrados en horario de tarde y nueve consultorios locales sin atención presencial.

En algunas zonas de la región ya se está realizando esta reorganización y el adelanto del horario de cierre. En concreto, en municipios como Leganés, El Escorial, San Fernando de Henares o Parla.

Público avanzó que la Comunidad de Madrid no prevé contratar personal extra por el coronavirus para suplir las vacaciones de todos los sanitarios durante el periodo estival. El procedimiento será, en el mejor de los casos, igual que otros años. En total se han contratado 737 según confirmó la Consejería de Sanidad, pero no especifican ni las categorías ni la distribución (Sanidad prometió que contraría a 800 cuando comenzó la desescalada).

Pero estos profesionales no son muchos si se tiene en cuenta los centros de salud que hay en la región. A 31 de diciembre de 2018, el Área Única de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud tenía en funcionamiento 266 Centros de Salud, además de 163 consultorios locales, un centro adscrito y 40 Servicios de Atención Rural. 430 centros en total por lo que no habría ni dos profesionales de refuerzo para cada uno de ellos.



La Comunidad de Madrid asegura que la cobertura asistencial seguirá "estando garantizada en toda la región" dando el servicio en el centro de salud o consultorio local que quede identificado como referencia. Sin embargo, las denuncias de la larga lista de espera para conseguir cita en un centro de salud son muchas. Los trabajadores, además, no paran de denunciar que necesitan más personal.

Los sindicatos critican que este plan estival no se ha negociado ni comunicado en Mesa Sectorial. "No lo han comunicado. Han hecho reuniones desde la Gerencia con los equipos directivos donde tienen problemas con las faltas de profesionales. Van a desplazar a profesionales de un centro a otro, el centro anterior no se cierra pero la asistencia será hasta las 18 horas y para las urgencias", explica Marisa Fernández, responsable de Atención Primaria de CCOO.

Julián Ordoñez, responsable de UGT, señala lo mismo: "No hay nada negociado, ni siquiera comunicado a las organizaciones sindicales ni a los trabajadores. Una vez más es lamentable actuación de la administración de la Comunidad de Madrid que pone mucho interés en levantar un hospital de pandemia de 50 millones de euros pero es incapaz de realizar las contrataciones mínimas para no cerrar servicios a los ciudadanos".

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid también critica esta decisión: "Es una evidencia más del desprecio del gobierno del PP para con la Atención Primaria, ya que ante una situación en la que la pandemia no ha acabado y se ha focalizado en la Atención Primaria la detección y seguimiento de los nuevos casos y los posibles brotes, se descapitaliza a un servicio que ya ha sido sistemáticamente ninguneado".