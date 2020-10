Madrid no toma medidas drásticas: se limita a prohibir reuniones a partir de medianoche y cierres por zonas de salud

La Comunidad de Madrid no aplicará el toque de queda ni grandes restricciones de movilidad a partir de este sábado a las 16.47 tras la caída del estado de alarma. Las nuevas medidas se limitan a prohibir la actividad y las reuniones entre no convivientes entre las doce de la noche y la seis de la mañana, reducir aforos en interior al 50% y continuar con los cierres perimetrales por zonas básicas de salud. Las comunidades autónomas que tienen una situación epidemiológica similar a la de Madrid están aplicando medidas mucho más restrictivas para frenar el virus.

Las medidas generales de limitación de aforos y reuniones entrarán en vigor a partir de este sábado con la caída del estado de alarma. Los cierres perimetrales para 32 zonas básicas de salud y las medidas más drásticas para estas zonas se aplicarán a partir el lunes.



Fue el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruíz Escudero, el que puso sobre la mesa el toque de queda. Pese a esto y pese a que otras comunidades lo van a aplicar, el Gobierno de Ayuso al final no lo hará. Se limitan a restringir las actividades a partir de medianoche: se prohíben las reuniones sociales y familiares que no sean entre convivientes entre las 00.00 horas y las 06.00, la hostelería no podrá abrir antes de las seis de la mañana ni cerrar después de las 00.00 horas ni admitir nuevos clientes a partir de las 23.00 horas. Los comercios no podrán abrir antes de las seis de la mañana ni cerrar después de las 22.00 horas, a no ser que sean servicios esenciales. Los parques y jardines así como otro tipo de locales en los que se realicen actividades también se cerrarán entre medianoche y las seis de la mañana.



Con estas medidas, se amplía el horario respecto al actual ya que ahora el cierre de los bares está en las 23 horas. Se aumentará, por tanto, en una hora más en las zonas que no estén afectadas por las medidas más restrictivas por los cierres perimetrales. En toda la región se mantiene la prohibición del consumo en las barras en hostelería y también continúa la limitación a seis personas en las reuniones sociales durante el día.



Por otro lado, el aforo interior de la hostelería se sitúa en el 50% y en terrazas en el 75%. En las actividades culturales y deportivas el aforo será también del 50% y en los comercios del 75%.

Además, se confinarán perimetralmente 32 zonas básicas de salud en 12 municipio madrileños, 9 de ellas en distritos de la capital. Según ha explicado el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, estas zonas se han decidido porque son las que tienen una incidencia superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Cuando se empezaron a decretar los cierres perimetrales, el corte era de una incidencia de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

Ruíz Escudero ha defendido las medidas de la Comunidad de Madrid y ha asegurado que el estado de alarma ha "ralentizado" la mejora de la situación de la Comunidad de Madrid al incrementar la movilidad en un 11% en las grandes ciudades.