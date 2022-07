Madrid recula y anuncia que se plantea exigir una nota mínima para acceder a las becas, pero ayudará a las rentas altas

La Comunidad de Madrid ha anunciado que estudiará el próximo año cómo han funcionado las becas que se van a poner en marcha en el curso 2022/23 para enseñanzas no obligatorias -también en centros privados- y que llegarán a familias con rentas de hasta 100.000 euros al año, y afirma ahora que se planteará exigir una nota mínima para que los alumnos puedan ser beneficiarios.

Así lo explica el vicepresidente madrileño y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, en una entrevista en el diario El Mundo en la que subraya que para esta primera convocatoria el único requisito que se va a exigir es que los estudiantes no hayan repetido curso.

De cara al curso 2023/24, y una vez que se haya analizado cómo han funcionado estas primeras becas y cuántos alumnos las han solicitado, Madrid se planteará "modificar cosas". "Pondremos una nota mínima", explica, que "puede ser un 5 o incluso más", porque "tiene sentido exigirlo".

Ossorio justifica la medida por la intención del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de aumentar el número de beneficiarios de ayudas para las etapas de enseñanza no obligatorias (Bachillerato y Formación Profesional), y ha señalado que si no se hubiesen subido los niveles de renta, no habría más alumnos becados.

"Lo hacemos también porque la situación económica está empeorando y pensamos que esas familias van a tener difícil llegar a fin de mes", añade el vicepresidente y consejero, que sostiene que "ante la crisis que nos viene, la manera más rápida era inyectar estas ayudas a esas familias de clase media".

"Antes teníamos 3.000 alumnos en Bachillerato a los que se les daban 3.000 euros. Ahora los 3.000 euros suben a 3.750 para cada familia con renta de menos de 10.000 euros y se establece otro tramo de 2.000 euros para cada familia de renta de más de 10.000. Los beneficiarios pasan de 3.000 a 12.000", detalla.

El consejero recalca que, en todo caso, las familias de rentas más bajas "tiene prioridad y reciben más dinero", y el hecho de extender las ayudas para centros privados les dará "total libertad" para elegir en qué colegio o instituto quieren que estudien sus hijos.