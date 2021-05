Manifestación Colombia Madrid Miles de colombianos se manifiestan en Madrid contra la represión del Gobierno de su país en las protestas

Natalia Peña, coordinadora de los equipos que organizaron la manifestación, declara que están saliendo "a decir no a la reforma tributaria, no a la reforma de la salud y no a la violencia policial en contra de los colombianos de a pie". "Estamos reivindicando una vida digna y justa", concluye.