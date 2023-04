Mañueco y Gallardo también ponen en peligro la acogida de niños saharauis en Castilla y León

El programa solidario Vacaciones en Paz, que desde hace 24 años posibilita que niños y niñas de los campamentos de refugiados saharauis puedan pasar el verano en toda España a través de familias de acogida, está en peligro en Castilla y León por la inacción y desinterés de la Junta que dirigen el presidente Alfonso Fernández Mañueco y el vicepresidente, Juan García-Gallardo.

Esa es la denuncia de la Unión de Asociaciones de Castilla y León Solidarias con el Pueblo Saharaui. A través de una nota de prensa, estas asociaciones sostienen que "la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha mirado para otro lado y se ha negado a reunirse con las asociaciones solidarias que favorecen la llegada de esos niños como forma de respaldar un programa del que dependen 136 menores a los que familias acogedoras de Castillay y León esperan este verano con los brazos abiertos".

Esta iniciativa solidaria, promovida por asociaciones de familias de todas las provincias de Castilla y León, ha permitido, verano tras verano, la llegada de niños saharauis que, alejados de las temperaturas extremas del desierto de más de 50 ºC, mejoran así su estado nutricional y de salud.

En ese programa, la Unión de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui de Castilla y León es la responsable de la organización logística, la preparación y captación de las familias y asume la práctica totalidad del gasto del traslado de esos niños a través de las aportaciones de los socios mientras las familias acogedoras asumen los gastos de estancia y manutención de esos menores durante los dos meses que dura el programa.

Distintas Administraciones Públicas como ayuntamientos y diputaciones

provinciales y diversas entidades privadas también colaboran económicamente o mediante la realización de diferentes actividades durante la estancia de los niños en la Comunidad. En ese contexto, la Junta de Castilla y León también había venido ofreciendo su colaboración económica y en el ámbito de sus competencias desde el inicio del programa hasta el año 2020.

El pasado año el programa ya no contó con el apoyo de la Junta y este año tampoco ha mostrado el mínimo gesto de apoyo hasta ahora. Ante la urgencia de la situación, las Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui han hecho un llamamiento para que se dé una pronta solución, ya que no es un trámite más y no permite demora.

A lo largo de los 24 años de programa se han acogido a más de 10.000 niños y niñas. La Unión de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui de Castilla y León solicitó una reunión Isabel Blanco, para reiterarle la necesidad de retomar el programa Vacaciones en Paz en 2023. La reunión solicitada fue denegada y en su lugar la consejera remitió a la directora de Familia para que fuera ella la que recibiera a sus representantes cuando pudiera.

"La Unión de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui de Castilla y León ha expresado su profunda preocupación ante este cambio de rumbo en la política social de la Junta de Castilla y León mostrada por el nuevo Gobierno de coalición de PP y Vox. Las personas comprometidas con el pueblo saharaui y las familias acogedoras temen que sea el inicio del abandono de un colectivo vulnerable como es el de los menores", concluye la nota.