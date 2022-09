Mario Picazo: "Los valores extremos que eran una película de ciencia ficción van a ser una realidad"

Meteorólogo en ElTiempo.es y profesor de Meteorología y Cambio Climático en la Universidad de California, es uno de los hombres del tiempo más conocidos de España. En el verano que se han batido todos los récords de temperaturas, sus tweets sobre las predicciones meteorológicas y su lucha contra la crisis climática se han convertido en tendencia.



El verano de este año ha sido extremadamente caluroso. ¿Ha sido excepcional?



Ha sido excepcional, en general, y en algunas comunidades autónomas se han batido récords. Las noches tropicales son las que realmente han marcado la diferencia y son las que están haciendo que la media de temperatura sea, en general, más alta. Tropical quiere decir que no baja de los 20, pero es que hemos tenido también muchísimas noches ecuatoriales, que quiere decir que el termómetro no baja de los 25 grados. Esos son los valores que realmente han hecho que, en global, la temperatura de este verano haya sido realmente excepcional cuando haces la media de las máximas y las mínimas.

¿En España veremos, próximamente, temperaturas de 50 grados?



Puede pasar el verano que viene o puede pasar dentro de 10 años. No te puedo dar una fecha, pero está dentro del guión de lo que puede pasar durante esta próxima década o la siguiente. Eso es totalmente factible. Esos valores extremos que para nosotros eran película de ciencia ficción, van a ser una realidad, por desgracia. Este verano ha sido excepcionalmente cálido y, de repente, a lo mejor tenemos un verano excepcionalmente fresco. Pero eso sí que será una anomalía ya, porque la tendencia es a que tengamos veranos cada vez más cálidos.

Los negacionistas dicen que es normal que haga calor en verano.

Es normal que haga calor en verano, cierto. Pero la normalidad de las temperaturas no es tal. Si haces una media de todos los veranos de este siglo tenemos valores muy altos. Las temperaturas máximas siguen siendo altas porque en verano tiene que hacer calor y que lleguemos a 40 no es del todo extraño. No obstante, esas temperaturas mínimas no son la norma habitual. Las olas de calor que vivimos ahora son mucho más largas. Una ola de calor pueden ser tres o cuatro días, pero es que este verano han durado dos semanas en algunos casos. Teníamos una pequeña tregua y volvía. Esto tampoco está dentro del guión habitual. Que no me digan que este calor que estamos teniendo ahora es el de toda la vida porque no tiene nada que ver.



¿Cómo lo hacemos para combatir este discurso negacionista? ¿Con la ciencia no es suficiente?



Hay distintas formas de comunicar el cambio climático y hay que intentar no ser siempre un alarmista. El 99,5% de los científicos dan datos contundentes y hay que basarse en eso. También intentar transmitir a esos negacionistas el problema que tenemos con el cambio climático con hechos reales. Cuando el agua empieza a entrar por debajo de tu puerta o se te cae el techo es cuando realmente reaccionas. Esperemos que no tengamos que llegar a ese punto.

Hay otro perfil que no es tan negacionista, sino que no quiere cambiar su estilo de vida.

Hay un problema del humano que es que se acomoda y no quiere cambiar su estilo de vida. E inevitablemente, hay que cambiar hábitos. No te digo que perdamos la comodidad, pero tendremos que hacerla de otra forma. Yo no quiero que llegue el día que te digan: tú ya has utilizado tus vuelos al año, ya no te puedes mover más. Busquemos alternativas, busquemos otra forma de viajar, busquemos compañías que están haciendo las cosas de otra forma. Hay muchas alternativas en la mesa hoy en día y lo que realmente tenemos que hacer es ofrecerle a la gente información y soluciones al problema.

¿Los dirigentes mundiales están a la altura del reto? ¿Las conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático han sido tan eficientes como deberían?



Realmente, no. Yo creo que las COPs han dejado mucho que desear. Ha habido alguna COP en la que parece que se han movido más cosas en la dirección correcta y con cierta velocidad, pero hay otras en las que realmente ha sido cubrir el expediente. Yo estuve en la de Escocia el año pasado y me llevé una desilusión. Todo lo que no hagas en materia de sostenibilidad, te va a traer en unos años una factura mucho mayor.

Parece que la crisis climática nunca sea la prioridad y que siempre suceda algo más importante que haga que se quede en último término.



Es cierto que ha subido peldaños en esa lista de las mayores preocupaciones de la población. Pero la crisis climática tendría que estar prácticamente a la par con esos problemas graves y tendría que ser un problema global. Tendría que haber casi una institución global por encima de todos los gobiernos del mundo donde hubiera una toma de decisiones que no desfavorezca nadie y que favorezca todos a la vez. Hay que tener en cuenta que están todos esos países desfavorecidos o con recursos muy limitados que, por desgracia, si los demás no les echan un cable, no podrán hacer absolutamente nada, Además, son los que más impactos están teniendo. Sino, seguiremos dejando aparcado este problema, que yo creo que es de los principales que tenemos que resolver ahora mismo y con urgencia.

¿En España se están haciendo los deberes para luchar contra la crisis climática?

No te puedo decir que se estén haciendo mal las cosas. Se está haciendo mucho más que antes, también por la presión de la Comunidad Económica Europea. Dentro de los países que están actuando ahora mismo, a nivel europeo incluso a nivel global, no estamos del todo mal. Hay muchas acciones que se están poniendo en marcha y lo importante es que no haya un punto de retroceso. Que no venga un gobierno que diga: prefiero pagar la multa de la Comisión Europea. No podemos ir andando como los cangrejos, que es lo que hemos hecho durante los últimos 20 años: no podemos avanzar y luego volver atrás.

Las temperaturas del verano fueron extremas. ¿Cómo va a ser este otoño?



Ahora cuando empiece a entrar el aire frío de verdad podemos tener una situación de lluvias muy torrenciales. Las hemos visto en Mallorca: el otro día cinco mangas marinas, granizadas, inundaciones, parecía el fin del mundo. Tenemos que estar preparados para ese episodio, para las situaciones más extremas de lluvia intensa en el Mediterráneo y en otros zonas de España. Por otro lado, el otoño, en muchas zonas, se presentan más cálido de lo habitual. Parte de esa calidez puede llegar precisamente porque tengamos un Mediterráneo que todavía aporta mucho vapor de agua o mucha humedad, que se traduce indirectamente en más temperatura.



Mediterráneo a 30 C = fabrica de vapor de agua = calor y bochorno extremo este verano = lluvias torrenciales recta final del verano e inicio del otoño = inundaciones e impacto en especies marinas #temperaturas #Mediterraneo #OlaDeCalor pic.twitter.com/X6uJ5etfSI — Mario Picazo (@picazomario) July 24, 2022

Sus tweets se hicieron virales este verano. ¿Hay cada vez más interés en la meteorología debido a los fenómenos causados por la crisis climática?



Yo creo que hay mucha más gente concienciada con el impacto. Me llegan muchos mensajes de gente preguntándome diferentes cuestiones,

hay un batiburrillo de personas, pero de fondo hay una concienciación de gente que piensa que esto es anómalo. Hay una preocupación por temas que son de fondo, que tienen que ver con el cambio del clima.



Temperatura del suelo (no del aire) el 9 de Julio capturada por el #Copernicus #Sentinel3 libre de nubes sobre la península Ibérica. Llama poderosamente la atención los valores de +60 grados medidos sobre amplias zonas de Extremadura. También los +50C de muchas otras zonas! pic.twitter.com/vcJBXup98i — Mario Picazo (@picazomario) July 9, 2022

Todavía es pronto para saberlo, pero, ¿tenemos que esperar fenómenos como Filomena este invierno?



Esta es una cosa que a la gente le cuesta entender. Dicen: estáis hablando de calentamiento global, pero mira Filomena. Los científicos lo hemos dicho desde hace ya años: la señal más clara de cambio climático va a ser la meteorología más extrema. Y eso es la meteorología más extrema. No tiene por qué no repetirse Filomena.