El Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona (UB) ha presentado este martes sus conclusiones sobre los vientres de alquiler en las que rechaza este proceso así como la propuesta de Cs para que se legalice esta práctica en España porque "mercantiliza el cuerpo humano".

La maternidad subrogada es el proceso que "permite a una pareja, o a una sola persona, tener un hijo a través de la colaboración de una mujer, que se someterá a técnicas de reproducción asistida para quedar embarazada, gestará el niño y lo entregará a los comitentes cuando nazca, bien sea gratis o a cambio de prestación económica", según explica el informe de la UB.

En consecuencia, esta práctica "genera muchas dudas sobre los derechos de la gestante y la situación de explotación de las mujeres ya que las trata como instrumento", ha dicho la directora del Observatorio y catedrática UNESCO de Bioética de la UB, María Casado.

Esta maternidad subrogada, también conocida como gestación por substitución, está prohibida en España y será "nula de pleno derecho", según la ley de reproducción asistida pero, no obstante, hay otros países que sí la permiten. Así, aquellos que deciden tener un hijo a través de esta modalidad viajan a otro país para gestar al niño y, una vez nace, lo traen de vuelta a España, lo que genera problemas para determinar quiénes son los padres legales del niño.



La profesora de Derecho Civil de la UB Mónica Navarro ha explicado que debido a la globalización hay diferentes leyes que pueden contradecirse y desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pedido desarrollar algún mecanismo legal para que estos niños no queden sin padres o se vean en situaciones confusas.

Regular los vientres de alquiler

Casado ha dicho que los motivos por los que ahora hay algunos grupos políticos que quieren regular la maternidad subrogada es porque "mueve mucho dinero" ya que, en la práctica, "hay muchas más personas que quieren tener hijos de este modo que mujeres que quieran ser gestantes".

En referencia a aquellas posiciones a favor de los vientres de alquiler cuando es gratis, Casado ha afirmado que "simplemente es una manera de abaratar costes para los comitentes, ya que quien sale perdiendo es la mujer gestante". La profesora también ha alertado sobre "la mentalidad neoliberal que hace pensar que todo lo que queremos podemos tenerlo, sobre todo cuando pagamos dinero".

En esta línea, el profesor de Filosofía del Derecho Manuel López ha explicado que "los derechos no existen, los derechos se reconocen, y aunque haya el derecho y deseo a formar una familia no significa que sea a cualquier costa y legalizando la maternidad subrogada". López también ha destacado que la gestación subrogada no puede ser tratada como "una relación mercantil ya que hay un vínculo afectivo entre la madre y el niño que no puede estar sujeto a contratos".

El Observatorio, a pesar de rechazar la maternidad subrogada, ha considerado que, en el caso que el legislador español decida regularla, "lo mejor sería adoptar supuestos muy restrictivos y con determinadas garantías". Así, entre estas garantías que exigen está el control judicial, parecido al que se hace en los trasplantes de órganos en que se exige que haya voluntad de la persona donante y que sea gratis, que no haya ningún intermediario que se lucre, y que la madre pueda cambiar de opinión incluso después de que nazca el bebé.