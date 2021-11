Máximo histórico de suicidios durante el primer año de la pandemia: casi 11 personas se quitaron la vida al día en 2020

Los peores presagios se cumplieron: los suicidios llegaron a su máximo histórico durante la pandemia. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el suicidio se ha mantenido como la primera causa de muerte externa en 2020, con 3.941 fallecimientos, un 7,4% más que en 2019. Son casi 11 personas al día que se suicidan —10,8—. Un 74% de ellas varones (2.938) y un 26% mujeres (1.011).

Los datos son realmente graves, pero ya lo eran en 2019, cuando igualmente se suicidaba una persona cada dos horas y media. El principal problema es que, pese a las promesas del Gobierno y del Ministerio de Sanidad, en el último año no se ha avanzado oficialmente sobre la estrategia de prevención del suicidio. Ni siquiera se ha publicado aún la nueva estrategia de salud mental ni se ha puesto en marcha un teléfono de prevención del suicidio.

El número de suicidios ha ascendido en casi todas las franjas, aunque los mayores incrementos se han dado entre las personas que tienen entre 55 y 64 años.

Respecto a los meses, según el INE, los mayores incrementos en el número de suicidios se dieron durante los meses de agosto (34,0% más) y febrero (28,2%) respecto a 2019. En abril, segundo mes del confinamiento domiciliario por la covid-19, el número de fallecimientos por esta causa descendió un 18,2%.



"Si se incrementa la miseria, se incrementa la desesperanza y, con ello, normalmente aumentan también los suicidios"

Javier Prado, presidente de la principal sociedad científica de la Psicología Clínica a nivel nacional (ANPIR), explica a Público que en el mes de abril de 2020 ya se pusieran en contacto con el Ministerio de Sanidad para advertir de que esto era muy probable que pasara por un contexto de "recesión económica" tras la experiencia de la década pasada con la crisis económica, cuando hubo un repunte de los casos de suicidio. Durante el confinamiento argumenta que, como muestran los datos, los suicidios se redujeron porque se "bloquearon las oportunidades de intentarlo" y, pese a no poder salir de casa, tampoco fue un período tan difícil para parte de la sociedad "gracias a un sentimiento de afrontamiento global y una comunión muy buena entre ciudadanía y servicios esenciales". Sin embargo, de alguna manera todas las consecuencias socioeconómicas iban a salir.

Los mayores problemas llegaron con la desescalada ya que Prado recuerda que "no se planificó" pese a que no iba a ser una emergencia sanitaria, más bien una "crisis prolongada en la que había que prevenir los suicidios". "Empezó a instalarse la precariedad y la miseria económica, y por esto tiene sentido que aumentaran en agosto", argumenta. "En abril, el Gobierno hizo medidas cortoplacistas y nosotros dijimos que tenían que pensar en el medio y largo plazo. No se actúo en el tiempo ni de la forma correcta. Si se incrementa la miseria, se incrementa la desesperanza y, con ello, normalmente aumentan también los suicidios", añade.

Son muchas las personas que se están viendo afectadas por un sistema que no cuida de la salud mental. La falta de profesionales en la sanidad pública obliga a las personas que necesitan atención a tener que esperar durante meses para ser atendidas o a recurrir a la privada. Esto conlleva que las personas más vulnerables a nivel socioeconómico se queden sin poder resolver sus problemas, como refleja este hilo de Twitter en respuesta a la petición de Román Reyes para que las personas cuenten sus testimonios. La madre de Reyes se suicidó el 4 de noviembre de 2019 y en esta entrevista con Público contó todo lo que sufrieron por el abandono del Estado.

🆘Testimonios en 1a persona que estén en depresión y hayan pedido ayuda al sistema sanitario y les hayan dado cita para dentro de meses. También personas con suicidio cercano reciente que puedan contar la falla del sistema y que NO HAY NI SE SABE DONDE ACUDIR responde este tweet: — Román Reyes (@romanreye5) November 11, 2021

La Fundación Española para la Prevención del Suicidio ya ha mostrado también su preocupación por estos datos. "Mientras que las políticas preventivas como las de seguridad vial parecen haber conseguido disminuir las víctimas por este motivo, en España faltan todavía planes o estrategias específicas de prevención del suicidio que también puedan disminuirlo", argumentan en un informe anual difundido tras la publicación del INE.

Un plan de prevención del suicidio, el aumento de profesionales de las plantillas de salud mental y un teléfono de atención público son las principales demandas de todas las asociaciones de salud mental y supervivientes del suicidio.