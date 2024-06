"Me da igual morir aquí": dos bomberos llevan 15 días en huelga de hambre contra Ayuso y el Ayuntamiento de Leganés

Charles Rodríguez (1973) y Rubén Agudo (1980) llevan tres años, ocho meses y 12 días cobrando una nómina de poco más de 700 euros al mes. En la Seguridad Social figuran como trabajadores en situación de excedencia forzosa. Los dos son bomberos y han aprobado una oposición para acceder al cuerpo, pero un cúmulo de errores administrativos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés los ha dejado en la calle. Este jueves cumplen 15 días y 14 noches en huelga de hambre frente al Consistorio del municipio madrileño. "No vamos a parar hasta recuperar nuestras plazas", reivindican.

"En Madrid, resulta prácticamente imposible vivir con 700 euros al mes. He tenido que vender mis dos casas y me he quedado sin ahorros, no tengo nada. La situación es asfixiante. Me da lo mismo morir en casa que morir aquí, delante de los dirigentes políticos que han hecho como si nada durante todo este tiempo", cuenta Charles Rodríguez. Hace siete años, el Ayuntamiento empezó los trámites para transferir el servicio a la Comunidad de Madrid. Leganés estaba por aquel entonces en manos del PSOE. El PP se hizo con el Gobierno tras las elecciones municipales del año pasado, pero los trabajadores siguen sin solución. Víctor Manuel Rodríguez (1974) está en la misma situación, aunque por "motivos personales" ha preferido no secundar la huelga de hambre.

El conflicto laboral estalló a finales de 2020. Los sindicatos hicieron tres consultas para ver qué opinaban los bomberos del cambio de sede. La respuesta fue negativa en todas las votaciones con una abrumadora mayoría: 78%, 80% y 82%. "La excusa para cambiarnos era que la Comunidad de Madrid estaba creciendo, así que nuestras condiciones, supuestamente, podían mejorar. Lo cierto es que los bomberos que dependen de la administración autonómica tienen peores vehículos y menos recursos", reconocen los trabajadores acampados frente al Consistorio.

"Un concejal del PSOE nos ofreció 11.000 euros por cabeza si aceptábamos el cambio", continúan. Los trabajadores votaron de nuevo y ganó el sí, aunque por la mínima. Charles y Rubén aseguran que el socialista "nunca llegó a pagar nada", pero lamentan que su promesa hiciera cambiar de opinión a todo un colectivo. La plantilla la integraban más de 70 profesionales, pero solo tres rechazaron la propuesta. "Los bomberos se enfrentan a un problema de desinversión crónica en la Comunidad de Madrid, algo que siempre va a ir a más con Isabel Díaz Ayuso", señala Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea.

Manuela Bergerot: "Los bomberos sufren un problema de desinversión crónica en Madrid"

Charles llevaba 27 años trabajando como bombero en la periferia madrileña. El conflicto lo pilló fuera del parque: había tenido que cambiar varias guardias para cuidar a su padre, enfermo de cáncer. La vuelta al trabajo no fue exactamente como esperaba. "Mis compañeros tuvieron un plazo de 15 días para decidir [si querían irse a la Comunidad de Madrid]. Yo solo tuve dos días. Pedí explicaciones, porque quería resolver todas mis dudas sobre los convenios y las condiciones. El alcalde no me contestó; tampoco el Gobierno regional", explica el bombero. Charles pasó entonces a una situación de expectativa de destino, que más tarde se convirió en una excedencia forzosa.

Rubén cumpliría ahora dos décadas en el cuerpo. El trabajador estaba de baja con una incapacidad permanente revisable, porque había sufrido un accidente laboral. "En 2021 me llaman para volver, pero desconocía todo lo que había ocurrido. Llego al Ayuntamiento de Leganés y me dicen que no me puedo reincorporar como bombero. Llamo a la Comunidad de Madrid y me dicen que me busque la vida. La pelota iba de un lado a otro sin que nadie me diera una respuesta. Finalmente, me ofrecen volver al Ayuntamiento como administrativo", recuerda el afectado. Los tres bomberos han pedido reincorporarse en numerosas ocasiones, pero la puerta está cerrada y ellos siguen en un "limbo laboral".

El Consistorio no cuenta con un cuerpo municipal de bomberos desde que hizo el traspaso de este servicio a la Comunidad de Madrid. Los dos profesionales demandaron al Ejecutivo regional por lo que ellos consideran un "fraude de ley", alegando que las condiciones del trasvase establecen que el Ayuntamiento no puede hacerse cargo del servicio. "Nos han ofrecido ser barrenderos, administrativos y conductores, pero nosotros somos bomberos y tenemos nuestra plaza. El convenio dice claramente que se puede abrir el proceso tantas veces como se quiera si hay voluntad política. Es todo un poco extraño. Ayuso no para de quejarse porque faltan 500 bomberos, pero tiene aquí a tres con un extenso currículum y no hacen más que ponernos trabas", lamentan.

Los bomberos en huelga: "No vamos a parar hasta recuperar nuestras plazas"

Los bomberos aseguran que, en otros municipios, la Comunidad de Madrid sí ha permitido al personal del cuerpo permanecer bajo gestión municipal. "El alcalde nos dice que no seamos cabezones y que hará todo lo posible", cuentan los trabajadores en huelga de hambre. El Ayuntamiento de Leganés ha confirmado los hechos en una conversación con Público y reconoce que el Gobierno local está "intentando mediar", aunque la pelota está en manos de la Comunidad de Madrid. "Les hemos ofrecido alternativas, pero las competencias para la prestación del servicio de bomberos no dependen de nosotros", insisten.

Los bomberos en la Comunidad de Madrid

El Sindicato de Bomberos denunció hace un mes que ocho de los 21 parques regionales, entre los que se encuentra el de Leganés, están en un estado "insostenible" y se remiten a los informes de la Inspección de Trabajo. "Cada parque de bomberos que pasa de la administración municipal a la autonómica pierde recursos y tiene que lidiar con problemas como la falta de equipos, la degradación de las instalaciones o la falta de mantenimiento de los vehículos. Es un reflejo del caos en todos los servicios públicos madrileños: Marca Ayuso", denuncia Manuela Bergerot.

La portavoz de Más Madrid considera que el Partido Popular debe "hacerse cargo" y actualizar los parques de bomberos, una infraestructura básica para la "lucha contra la emergencia climática". La Comunidad de Madrid no ha respondido todavía las consultas de este diario. Charles y Rubén han perdido entre siete y diez kilos tras dos semanas en huelga de hambre. El segundo, de hecho, tuvo que acudir en tres ocasiones al hospital con hipoglucemia severa. "No vamos a parar hasta recuperar nuestro trabajo, por duras que sean las consecuencias", sentencian.