La Comisión Europea pidió este miércoles al Gobierno de España que garantice el correcto tratamiento de las aguas residuales en 332 aglomeraciones urbanas y amenaza con remitir este asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si no actúa en los próximos dos meses.

Ello forma parte del paquete de decisiones de junio sobre procedimientos de infracción remitidos a varios países de la UE sobre diversa temática con el fin de garantizar la correcta aplicación del Derecho de la Unión en beneficio de los ciudadanos y las empresas.

En un dictamen motivado complementario, la Comisión Europea reclamó a España que cumpla los requisitos de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, que obliga a los Estados miembro a velar por que las aglomeraciones (pueblos, ciudades o zonas de vivienda) recojan y traten adecuadamente sus aguas residuales, eliminando o reduciendo así todos sus efectos no deseados.

El Pacto Verde Europeo y el Plan de Acción 'Contaminación Cero', adoptado recientemente, establecen el objetivo de una contaminación cero para la UE, lo que beneficia a la salud pública y al medio ambiente y favorece la neutralidad climática. Según el Ejecutivo comunitario, "España debería estar cumpliendo plenamente los requisitos de la mencionada directiva desde 2005.

España incumple sus obligaciones

A pesar de la carta de emplazamiento enviada en 2012 y de un primer dictamen motivado remitido en 2015, España sigue incumpliendo, en términos generales, sus obligaciones en materia de recogida y tratamiento en 332 aglomeraciones, según la Comisión Europea.

De hecho, existen 30 aglomeraciones españolas que carecen de sistemas colectores para sus aguas residuales urbanas, por lo que, para el tratamiento de esas aguas, dependen parcial o completamente de sistemas individuales adecuados (SIA).

Existen 30 aglomeraciones españolas que carecen de sistemas colectores para sus aguas residuales urbanas

"España no ha explicado que el hecho de no instalar sistemas colectores esté justificado en virtud de la Directiva. Además, el estudio de los SIA mencionados ha puesto de manifiesto que no pueden alcanzar el mismo nivel de protección medioambiental que un sistema colector, que es un requisito impuesto por la Directiva", apunta Bruselas.

La Comisión Europea añade al respecto: "Estas 30 aglomeraciones no están equipadas con un sistema que permita recoger y tratar todas sus aguas residuales urbanas de conformidad con la Directiva. Además, las otras 302 aglomeraciones tampoco cumplen los requisitos de la Directiva, pues las aguas residuales no entran en los sistemas colectores de aguas residuales urbanas, o no se tratan correctamente, ni cumplen las normas de postratamiento".

En febrero de 2015, la Comisión envió un primer dictamen motivado a España sobre la base de la información disponible en aquel momento. Dicho dictamen se refería a 606 aglomeraciones. Desde entonces, el Ejecutivo comunitario ha reducido el número de aglomeraciones que incumplen la Directiva. La Comisión remitió este miércoles un dictamen motivado complementario a España en relación con las aglomeraciones que siguen sin ser conformes.