Dos de las mejores clínicas de injerto capilar en Barcelona

Cuando pensamos en hacer algún cambio o mejora estética a nuestro rostro o cuerpo, podemos sentir cierta inquietud. Sentimos el deseo de mejorar esa zona, pero a la vez nos invade la ansiedad por los resultados. Cuando elegimos la clínica adecuada, esta ansiedad no tiene por que existir. Ponernos en manos expertas, que nos expliquen exactamente lo que necesitamos y el procedimiento con el que se llevará a cabo, nos llena de tranquilidad. Hoy queremos hablarte de las dos mejores clínicas de injerto capilar en Barcelona.



Existen muchas clínicas de injerto capilar en Barcelona que ofrecen una inmensa variedad de tratamientos. Muchas de ellas tienen excelente trayectoria, pero nada es mejor que poder realizar tu procedimiento en una de las clínicas mas recomendadas, con exitosos casos, personal experto y con precios competitivos. Esto es posible y para demostrártelo te hablaremos de dos de las clínicas de injerto capilar en Barcelona que pueden hacer tu sueño una realidad.

Mejores clínicas de injerto capilar en Barcelona

A continuación, te mostramos las dos mejores clínicas de injerto capilar en Barcelona. Ambas cumplen con todos los requerimientos para brindar tratamientos de alta calidad y resultados que superarán tus expectativas.



1- Capilclinic



Es Una clínica de renombre internacional. Una de las principales en Barcelona. Se especializa desde hace muchos años en dar solución a los problemas capilares de sus pacientes. Una clínica con amplia trayectoria, que ha logrado innumerables cirugías exitosas y pacientes satisfechos. Su renombre sobrepasa las fronteras, ya que es reconocida dentro del país, pero también a nivel internacional.



Posee además una sede en Turquía, lugar donde se realizan injertos capilares de alta calidad que han logrado un gran prestigio como centro capilar.



Son muchos los pacientes que han sido atendidos de forma satisfactoria en Capilclinic. Los resultados y testimonios son verificables y todos demuestran la alegría de los pacientes con los resultados obtenidos. Estos testimonios por si solos hablan de la calidad de este centro. Pero además de su experiencia y excelente reputación, esta clínica tiene muchísimas otras cualidades que la hacen una de las mejores elecciones, veamos de qué se trata:



· Su personal se ha capacitado en los mejores institutos a nivel nacional e internacional.



· Posee instalaciones de primeras, consultorios y quirófanos, cómodos y que cumplen con la seguridad e higiene que establece la ley.



· Trabajan con aparatología de avanzada y la tecnología de punta.



· Aplican las técnicas más novedosas.



· Tiene sedes en distintos países y cuentan con un reconocimiento de talla internacional.



Sumado a todo lo anteriormente expuesto, Capilclinic te ofrece otra serie de factores que la hacen muy interesante en el momento de hacer tu elección:



· Diagnóstico sin costo: No todas las clínicas ofrecen un diagnóstico gratuito. En Capilclinic recibes la valoración ya sea presencial o en línea, sin costo alguno. En ella el médico podrá determinar el tipo de alopecia y darte las primeras recomendaciones.



· No hay limites de folículos: El número de folículos a implantar lo decide tu necesidad. No la cantidad de dinero que puedas pagar. En Capilclinic no se estipula el precio por cantidad de folículos a implantar.



· Precios competitivos: Este centro te ofrece packs todo incluido para que puedas llevar a cabo tu implante capilar a buen precio. Estos incluyen el diagnóstico, la técnica que puede ser DHI o método FUE. También incluye luego de la intervención el tratamiento con células madres. Este ayuda a fortalecer y estimula el crecimiento del pelo. Además del seguimiento luego de la operación.



2- Clínica Pedrables



Es una clínica especializada en medicina y cirugía estética en la ciudad de Barcelona. Cuenta con un maravilloso grupo de profesionales especializados en medicina y cirugía estética. Todos de primer nivel y amplia experiencia. Los mismos ponen todos sus conocimientos, tanto en cirugía capilar, maxilofacial, como en cirugía estética al servicio de sus pacientes. Buscan mejorar la parte física de las personas para que recuperen su autoestima y se sientan mejor con ellos mismos.



Dirigida por el Dr. San Miguel, buscan la perfección. Para junto a su gran equipo médico brindar los mejores resultados estéticos y clínicos. Ofrecen instalaciones cómodas, seguras e higiénicas. Poseen quirófano con calificación ISO 07, la más alta calificación. Además de poseer un equipo de auxiliares de primera línea. Todo esto los hace capaces de ofrecer y aplicar en Barcelona las ultimas técnicas. Las más novedosas.



Su objetivo es brindar la máxima calidad a sus pacientes. El trato es amable, buscan comprender y atender cada paciente de forma individualizada. Dándoles el trato que a ellos les gustaría recibir. Por lo que brindan una excelente atención a sus pacientes. Siendo comprensivos y amigables. Además, se mantienen actualizados, emprendiendo e innovando, para poder ofrecer los adelantos tecnológicos en todos los tratamientos de cirugía capilar y medicina estética.



Fomentan el desarrollo profesional y el trabajo en equipo. Tiene como valores fundamentales, la calidad y ética para con sus pacientes.



Son expertos en injertos capilares. Cuentan con las instalaciones, aparatos y tecnología necesaria para llevar a cabo intervenciones con excelentes resultados. Pero también ofrecen otros tipos de tratamientos estéticos. Pudiendo llevar a cabo desde los procedimientos más sencillos, hasta los mas complejos. Siempre brindando resultados óptimos y naturales. Veamos que tratamientos ofrecen:



· Injerto capilar: Aplicando las técnicas mas novedosas y logrando un resultado 100% natural.



· Rinoplastia: Si tiene problemas con tu nariz, quieres mejorar su aspecto, te ofrecen esta cirugía poco invasiva que te dará ese resultado que buscas.



· Aumento de labios: rejuvenecimiento labial, hidratación y mejor forma.



· Otoplastia: Un procedimiento para lograr orejas perfectas.



· Blefaroplastia: En este centro si es posible lograr una mirada más joven.



· Bichectomia: Adelgaza y define tu rostro con unos pómulos más naturales.



· Rellenos: Para una piel más lisa y tersa.



Como puedes ver, te hemos recomendado dos clínicas altamente reconocidas y con una experiencia inigualable. Si estás pensando hacerte una cirugía de injerto capilar, apuesta por las mejores opciones. La calidad y experiencia del centro que escojas, tendrá mucho que ver con los resultados que obtengas. Si quieres recuperar tu cabello y tu autoestima, logrando resultados sorprendentes y muy naturales. No dejes de tomar en cuenta estas dos opciones.