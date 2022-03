La Policía Municipal de Madrid ha impedido este sábado que un grupo de ciudadanos pintara un mural en homenaje a la maestra republicana Justa Freire, según denuncia la Plataforma en Defensa de la calle de la pedagoga.

El lugar elegido era un "muro cubierto de garabatos" que había sido limpiado previamente, situado en la esquina entre la calle Blas Cabrera y la actual calle Millán Astray. Con el cambio del callejero franquista, fue renombrada y pasó a llamarse calle Maestra Justa Freire y, posteriorimente, devuelta a su nomenclatura original.

"Sabemos que la cuestión legal no estaba clarificada", explica Alberto Pérez, miembro de la Fundación Ángel Llorca, que define además como "depositaria de la memoria de Justa Freire".

Explica Pérez que estaban comenzando a llevar a cabo su acción sobre una de las paredes de un transformador de Iberdrola y, "a los tres minutos de empezar", llegaron los agentes y les instaron a parar. "No tienen los permisos. Si ustedes pintan más, vamos a abrir una minuta", afirma que les espetaron. "Han insistido varias veces", añade. "Pero es que Iberdrola no condece los permisos. No denuncia, pero tampoco los concede", asegura. Ante esto, se reunieron y optaron por cesar el acto.

Dicha acción vecinal estaba inscrita dentro de la campaña para que volviera a las calles de la capital los nombres acordados en el pleno municipal en 2017 y que el equipo de Gobierno de José Luis Martínez Almeida modificó a su llegada al Consistorio.

Por ello, la Plataforma convocante -integrada por movimientos pedagógicos, sindicatos de enseñanza, asociaciones vecinales y memorialistas- reclama que la mencionada calle recupere su nombre. Y exige que lo hagan las vías Hermanos García Noblejas, Crucero Baleares, Cirilo Martín, El Algabeño y Caídos de la División Azul.

Precisamente, esta última avenida en 2017 pasó a llamarse Memorial 11 de Marzo de 2004. Paradójicamente, el Ayuntamiento de Madrid se sumó este viernes a los actos en recuerdo de las víctimas del 11M cuando se cumplen 18 años del atentado terrorista.

"Desde la plataforma estamos empeñados en civilizar nuestra sociedad y nuestras calles. Los nombres de las calles de una ciudad son el espejo del alma de esa ciudad", remarca Pérez. "Los ciudadanos de Madrid no nos lo merecemos", afirma contundente.

Los convocantes, tras este nuevo incidente, reiteran su voluntad de continuar la campaña hasta conseguir que se eliminen los vestigios franquistas del callejero de Madrid.

"En torno al primer fin de semana de mayo, queremos retomar la iniciativa. Sabemos que el muro no nos pertenece, pero compraremos una tela, pintaremos sobre ella. La colocaremos una mañana allí y lo haremos de vez en cuando en actos que convoquemos", apunta Alberto Pérez y recalca: " Nosotros vamos a respetar las normas siempre".