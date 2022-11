Memorialistas se concentran en Madrid para exigir una placa que reivindique a las víctimas del franquismo

Colectivos memorialistas y víctimas del franquismo se han concentrado este jueves en la Puerta del Sol de Madrid para exigir la instalación de una placa en memoria de los encarcelados y torturados en la actual sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid y antiguo edificio de la Dirección General de Seguridad (DGS).



La concentración ha sido convocada por la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo. Su presidente, Julián Rebollo, explica que tienen varios objetivos ya que quieren "que el Gobierno declare este sitio como memoria según el Artículo 47 de la nueva Ley de Memoria Historia, que dice que todos las prisiones del franquismo sean memoria histórica, como queremos que sea la Cárcel de Carabanchel y como queremos que sea aquí". Además, añade que quieren "poner una placa en la Puerta del Sol para conmemorar estos acontecimientos, al igual que se ha hecho con otras cuestiones".

Colocación de la placa para la reinvidicación de las víctimas del franquismo.

El objetivo de la Plataforma es que este espacio sea reconocido como un Lugar de Memoria al calor de la nueva Ley de Memoria Democrática y que sirva al propósito pedagógico de explicar a la ciudadanía cómo era la represión durante la dictadura franquista. El actual Palacio de Gobierno de la Comunidad de Madrid fue durante la dictadura la sede de la Dirección General de Seguridad, centro de detención y tortura de cientos, sino miles, de militantes antifranquistas tanto de Madrid como de otros puntos del Estado. Actualmente no hay ninguna placa ni referencia al pasado del edificio.

"Queremos poner una placa en la Puerta del Sol para conmemorar estos acontecimientos" afirma el presidente de la Plataforma

Al grito de: "Verdad, Justicia y reparación" y "Viva la República, abajo la Monarquía" todos los asistentes han ido a colocar, de forma simbólica, una pegatina en la fachada del Palacio de Gobierno de la Comunidad de Madrid que dice: "En recuerdo de todas las personas aquí detenidas, encarceladas, torturadas y asesinadas en la D. G. S durante la dictadura franquista, por defender la libertad, la democracia y la justicia social."

No es la primera vez que se pide la instalación de la placa. En 2016 Unidas Podemos presentó en la Asamblea de Madrid una Propuesta No de Ley para exigir la inclusión de la placa en la fachada de la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. No obstante, la propuesta fue rechazada por el Partido Popular y Ciudadanos que, por entonces, sumaban un diputado más que los del Partido Socialista y Podemos.