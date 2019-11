El Ministerio del Interior encerró en celdas para adultos a varios menores recién llegados en patera y trasladados al Centro de Asistencia Temporal de Extranjeros (CATE) de Málaga, según ha constatado el Defensor del Pueblo en una visita a las instalación el pasado 9 de septiembre.

En un documento que ha tenido acceso Público, el Defensor del Pueblo ha señalado que durante las visitas realizadas por sus técnicos en su doble condición de Alto Comisionado de las Cortes Generales y Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP) a distintos dispositivos de atención de extranjeros se comprobó “la presencia de menores, tanto acompañados como sin acompañar, en celdas destinadas a adultos”.

El Defensor del Pueblo, que está elaborando un acta de la visita, ha trasladado la información a la Fiscalía General de Estado para investigar estos hechos y formuló una sugerencia a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Ministerio del Interior en la que pedía que “los menores de edad y las madres con hijos de corta edad, permanezcan en otras dependencias acordes con sus respectivas situaciones, dando preferencia a los trámites administrativos a realizar con estas personas”.

Escrito del Defensor del Pueblo que constata la presencia de menores en celdas para adultos en el CATE de Malaga

La situación de la que da cuenta el Defensor del Pueblo se dio, al menos, el 9 de septiembre de este año, según consta en una respuesta a una denuncia presentada en esta institución por la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía (APDHA) este mes en la que también advertía la presencia de niños en esta instalación donde los migrantes llegados en patera son confinados durante, al menos, 72 horas.

Público también ha tenido acceso a imágenes del 29 de octubre, cuando 148 personas migrantes fueron encerradas en el mismo CATE tras ser rescatados en el Mediterráneo por Salvamento Marítimo. En las imágenes se ve a un grupo de adultos llegar a las instalaciones del Cuerpo Nacional de Policías donde había menores acompañados de sus madres en espacios compartidos por el resto de adultos, tal y como ha denunciado la APDHA.

"Ocurre constantemente"

"Desgraciadamente, estos encierros ocurren constantemente”, lamenta la organización, que recuerda que "no puede haber menores, ni acompañados ni no acompañados, junto adultos en áreas policiales, aunque éstas no estén consideradas lugares de detención”, apunta Carlos Arce, Coordinador del Área de Migraciones de APDHA, quién además ha detallado que “en caso de duda, la ley exige que la persona debe ingresar en el sistema de protección de menores”.

Interior, que por el momento no ha dado explicaciones sobre esta circunstancia, ya señaló el pasado 4 de junio vía email que el CATE de Málaga contaría con “dos dormitorios y zonas de atención diferenciadas: una para hombres y otra para mujeres y niños”, conforme a lo dictado por la Ley de Extranjería.

Desde la APDHA han denunciando que este tipo de actuaciones son debidas a las “improvisaciones” y a la falta de una “normativa que regule este tipo de instalaciones”. A fecha de hoy, el Gobierno carece de un reglamento claro de los CATE y sigue afirmando que son "infraestructuras creadas para una situación de urgencia” y que están diseñados para que los migrantes recién llegados a España reciban “una atención integral”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no supo definir tampoco qué era un CATE ante una pregunta de Unidas Podemos en la Comisión de Interior el pasado 29 de agosto de 2018. “¿Qué es un CATE? Un CATE es eso, y ahí no están más de tres días. Esto lo tienen que tener en cuenta. Por eso podemos decir que es una comisaría, pero una comisaría donde se prestan muchos servicios que necesitan: intérpretes, medios sanitarios, ambulatorios a los que no necesitan una hospitalización, ACNUR, CEAR, la Policía. Eso es un CATE. Y allí las personas nunca están más de las 72 horas que pueden estar; no es un CIE, vuelvo a decir” señaló Marlaska según recoge el diario de sesiones del Congreso de los Diputados.

El CATE de Málaga ha sido el último de estos espacios que Interior ha habilitado después de la llamada "crisis de la pateras" del verano de 2018, cuando improvisó uno en Algeciras, punto caliente de llegada de migrantes que cruzan el Estrecho en embarcaciones precarias. El de Málaga comenzó a funcionar a finales de agosto de este año, reteniendo a 23 menores, diez mujeres y 99 hombres, según indicó Cruz Roja Málaga en su informe.