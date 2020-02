Nicolás Vettas, un trabajador social de Reus, se encontraba trabajando con menores migrantes en la Playa del Miracle de Tarragona cuando un agente de la Guardia Urbana se acercó con actitud "amenazante" y "de forma agresiva" hacia un grupo de ellos. Meses después, el educador recibió una notificación de multa por "originar desórdenes de gran intensidad" de forma "grave", una sanción inesperada ya que, según Vettas, ni él ni los menores cometieron ninguna provocación. Más de 300 personas han firmado ya una petición para exigir el sobreseimiento de la acusación.

Los hechos ocurrieron a mediados de agosto del año pasado. Nicolás Vettas estaba repartiendo los móviles de los jóvenes, junto a otros dos trabajadores sociales, cuando observó a un agente de la Guardia Urbana acercase a un grupo de chicos que se encontraban sentados en unas escaleras de obras. "El policía se dirigió a los jóvenes de forma agresiva, yo intervine como educador y en lugar de calmarse, puso su mano sobre mi pecho haciendo un gesto de empujar", comenta Vettas.

Cuando el educador preguntó por el motivo de su intervención, el agente aseguró que le habían llamado los socorristas porque los chicos estaban impidiendo el paso de las escaleras y le indicó que los jóvenes habían increpado a los socorristas. "Nosotros en ningún momento vimos a los socorristas ni a los jóvenes increpar, además, desde que llegó el policía tampoco bajó ningún socorrista", subraya el educador.

"En ningún momento vimos a los socorristas ni a los jóvenes increpar", asegura Vettas

Cuenta, además, que mientras hablaba por teléfono recibió una llamada y, al ir a responderla, el guardia le dio un manotazo: "Me llamaron del centro y cuando iba a coger el teléfono me dio un manotazo en la mano diciendo que iba a grabarle, cuando no era mi intención. Me advirtió que el desafío a la autoridad podría acarrear una multa, pero no me dijo que me iba a multar", relata Vettas.

Según el educador, los jóvenes se comportaron "perfectamente" y no dijeron nada. "Si hubieran respondido a las provocaciones del policía, a quienes señalarían como culpables sería a ellos", se lamenta. Ni en la multa, ni en la denuncia presentada por los agentes de la policía se presenta ningún hecho que apoye la acusación de originar dichos desórdenes "graves" y en la normativa municipal no se explica en qué consiste. Vettas opina que si hubiera ocurrido algo grave habría llamado la atención del resto de personas: "Estábamos en agosto, en una playa donde hay mucha gente, si hubiera pasado algo grave con los menores hubiera sido público rápidamente".

Por su parte, el Ayuntamiento de Tarragona gobernado por ERC y En Comú Podem, ha manifestado que no admite "ninguna actitud discriminatoria" y que se ha iniciado un "procedimiento interno para esclarecer qué sucedió".



"La injusticia me quemaba por dentro"

Nicolás Vettas decidió presentar alegaciones en lugar de pagar la multa porque "representa una injusticia". "Al principio pensé, pago los 200 euros que se quedan con el descuento del 50% y dejo esta historia atrás. Pero eso significaría que yo aceptaba estos hechos de los que se me acusan y la injusticia me quemaba por dentro", comenta.

Por ello, desde la organización Sindicalistas de Izquierdas, donde participa Vettas, se decidió hacer lo contrario y sacarlo a la luz. "Tanto el acoso racista a los menores de edad por parte de efectivos policiales, como la denuncia y solicitud de multa a Nicolás por oponerse a ese acoso, representan una actuación escandalosa e inaceptable", recalca la organización. "Es un hecho inaceptable que un Ayuntamiento dirigido por partidos que se declaran progresistas y de izquierdas como el de Tarragona no puede permitir", subrayan.