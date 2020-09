El Centro de Control Regional de Canarias (CCRC), organismo del Estado que supervisa la respuesta ante la migración en las islas, abortó anoche un rescate de un cayuco cuando la embarcación de Salvamento tenía ya a su costado a los migrantes para que se ocupara de ellos una patrullera de la guardia, lo que provocó la protesta de la Salvamar.

"¡Pero cómo me dicen eso, si los tengo aquí ahora a banda"!, se quejó por radio el patrón de la Salvamar Menkalinan, que había salido en auxilio del cayuco desde el puerto de Arguineguín, cuando una compañera le transmitía desde Las Palmas de Gran Canaria por radio que se había decidido que recogiera a los migrantes la Guardia Civil, para trasladarlos a Tenerife.

"Esto no se puede hacer", "aquí hay que tomar decisiones antes de que llegue la embarcación de rescate a la zona", "estoy jugando con vidas humanas", protesta el patrón de la Salvamar, en una conversación que ha difundido la Cadena Ser en Canarias.

Eran alrededor de las 19.30 horas y la Salvamar se encontraba en alta mar, con un cayuco a su costado que había sido lozalizado a 24 kilómetros de la costa. A bordo iban 41 migrantes subsaharianos, que llegaron finalmente esta mañana al puerto de Los Cristianos, en el sur de Tenerife, desde donde dos fueron derivados al hospital por lesiones leves, según ha confirmado el 112.

La grabación de la conservación muestra además cómo el patrón de la Salvamar contacta por radio con la patrullera de Guardia Civil que se va a ocupar del rescate, la Río Segura, y obtiene como respuesta que la tripulación de ese barco aún no tiene órdenes.

Y se cierra con las objeciones de la Salvamar a llevarse a remolque el cayuco, una vez rescatados sus ocupantes, hasta el puerto de Arguineguín, cuyos muelles están ya repletos de pateras y otras embarcaciones de operaciones anteriores de rescate.

Esta no es primera ocasión en que por diversas circunstancias, generalmente por la saturación de las plazas de acogida en Gran Canaria, se decide derivar un cayuco desde esta isla hacia Tenerife, directamente desde el mar. Pero hasta ahora, no habían transcendido protestas de las tripulaciones implicadas.

Esta es la transcripción de la conversación por radio entre la torre de Salvamento Marítimo en Las Palmas, la Salvamar Menkalinan y la patrullera Río Segura:

Patrón Salvamar Menkalinan (P SM).- Estoy en maniobra ¿qué?

Operadora torre de Salvamento Marítimo en Las Palmas (O SMLP).- Nos han dicho del CCRC que va a ser la Río Segura quien los coja, que se van para Tenerife.

P SM.- A ver, ¡los tengo en la banda! ¿Qué hago, los suelto?

O SMLP.- Se supone que los tiene que coger la Río Segura para llevárselos a Tenerife, ¿tú no tienes contacto con la Río Segura?

P SM.- ¿Pero cómo me dicen esto ahora si tengo esto aquí en la banda ahora, Dios mío? ¡Me cago en la...! Río Segura, Mekalinan; Río Segura, Menkalinan.

Río Segura (RS).- Adelante

P SM.- A ver, ¿los vas a recoger tú o yo?

RS.- Nosotros no tenemos conocimiento de que los tengamos que recoger nosotros.

P SM.- Salvamento Las Palmas, Salvamar Mekalinan: estoy en maniobra con el cayuco en la banda. Dime qué hago, ¡ya¡

O SMLP.- La instrucción que tenemos del CRC es que los tienen que (se cruza ruido en la conversación)

PSM.- Mira esto no se puede hacer, ¡eh!. Yo ya tengo aquí los cabos, pero vamos... Aquí hay que tomar decisiones antes de llegar la embarcación de rescate a la zona.

O SMLP.- Ya, pero esto lo acaban de decir desde el CRC.

P SM.- Me parece perfecto, pero yo estoy jugando con vidas en la banda, tía. Río Segura, Salvamar Menkilan.

RS.- Sí, Río Segura, adelante

PSM.- Todo tuyo

RS.- Espera un momento, por favor, espera un momento.

(segundos de espera)

RS.- Vale Salvamar, recibido.

P SM.- Vale, de acuerdo, me retiro.

RS.- Vale Salvamar. Ya hemos recibido instrucciones de que nos hacemos nosotros cargo de ellos. ¿Vosotros os lleváis el cayuco, por favor?

P SM.- Lo dejamos... Mira, en Arguineguín no hay hueco para meter más cayucos, déjalo aquí a la deriva y ya está. En Arguineguín hay más de 30 cayucos y yo ya no sé dónde poner más cayucos allí, compañero.

RS.- Pero mira, cualquier sitio es mejor que ponerlo aquí a la deriva, que es bastante grande.

P SM.- ¿Pero en el puerto dónde lo pongo, con el lío que tengo yo en el puerto? Si es que no hay donde ponerlo. Ese es el problema, el problema es que hay tantos dentro del puerto que no hay dónde atracarlos. Yo me lo llevo, pero... lío por todos lados.

R S. Sí, muchas gracias. Vamos a recogerlos nosotros y luego os lleváis el cayuco, gracias.

P SM.- De acuerdo. Salvamento Las Palmas. Mira, Salvamar Mekalinan, 19.20, finalizamos aquí la historia.