Cada día que pasa siguen desvelándose nuevos datos y saliendo a la luz más casos sobre los supuestos abusos de Manuel Briñas, el fraile marianista que dirigió durante veinte años la escuela deportiva del Atlético de Madrid. Este jueves, el periodista de la Cadena Ser en Aragón Miguel Mena ha revelado en la emisora que fue abusado sexualmente por el marianista.

Mena ha contado en la emisora que llegó a llamar a Briñas el año pasado para "pedirle explicaciones", a lo que el fraile le respondió: "Sí, te hice daño". El periodista ha relatado que sucedió varias veces entre los años 1973 y 1974 en el colegio Hermanos Amorós de Madrid y en campamentos de scouts.

Mena ha contado por qué se decidió a denunciar al marianista: "Verlo tantas veces en los medios como una persona ejemplar me resultaba muy humillante. No me parecía bien que se exhibiera como un héroe a quien había sido un abusador. Sabiendo lo que había hecho, no tenía que salir alegremente en los medios como un héroe de los jóvenes". También ha contado cuándo acabaron los abusos: "Terminaron una noche cuando lo intentó en una excursión a Buendía y yo me armé de valor y le di un manotazo. Entonces, se retiró y nunca lo volvió a intentar".

Al menos una docena de exalumnos han denunciado a Briñas por abusos entre los años sesenta y los noventa. El caso fue destapado por el diario El País hace unas semanas, con la primera denuncia pública y el propio fraile admitiendo los hechos. Este jueves se conocieron sus métodos para comprar el silencio de los menores: cintas de música, chándales, entradas de fútbol.

Tras destaparse el caso, el Atlético de Madrid anunció que rompía su vínculo con Briñas y que abría una investigación interna para determinar posibles casos en el seno del club.