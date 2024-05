Miles de manifestantes desafían a la lluvia en Madrid para exigir mejores condiciones en la educación pública

Miles de manifestantes —unas 35.000 según los sindicatos y 6.500 según la Delegación del Gobierno— han desafiado a la lluvia que durante la tarde se ha dejado notar de forma intermitente en la capital para reclamar mejoras en las condiciones laborales de los docentes y más inversión en las aulas.

Al igual que el 8 de mayo, la segunda jornada de huelga convocada en la educación pública no universitaria de la región ha concluido con una gran manifestación que ha reunido a miles de personas a lo largo del recorrido, si bien en esta ocasión la lluvia ha deslucido la protesta.

La marcha ha partido desde Neptuno y ha continuado por el paseo del Prado hasta Cibeles, donde ha comenzado a remontar la calle Alcalá en dirección a la Puerta del Sol. Los paraguas se han sumado, sobre todo al principio, a las pancartas y camisetas verdes reivindicativas. La lluvia también ha retrasado el inicio de la marcha, prevista para las 18.00 horas, pero que ha comenzado su recorrido más de media hora después.

La protesta ha estado encabezada por los sindicatos de la Mesa Sectorial —CCOO, ANPE, CSIF y UGT—, cuyos responsables han desfilado tras una pancarta en la que se podía leer el mismo lema que en la protesta del día 8, "Por el profesorado, por la educación pública".

Precisamente desde estas organizaciones se ha urgido al consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, a que se siente "a negociar de tú a tú" con ellos y a que ponga "dinero sobre la mesa" para financiar las medidas que reclaman, tras una segunda jornada de huelga que han calificado de "éxito".

En concreto, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, ha subrayado que "prácticamente el cien por cien" del profesorado de la escuela pública ha secundado alguna de las dos jornadas de huelga, ya que "en muchos centros se han hecho turnos".

"Poca credibilidad" en el consejero

Galvín también se ha referido a la intención de Viciana de presentar a los sindicatos un pacto global por la educación madrileña, como él mismo ha anunciado, sobre lo cual ha lamentado la "muy mala experiencia" que han tenido con el consejero a la hora de negociar y la "poca credibilidad" que le conceden.

Por su parte, el presidente de ANPE Madrid, Andrés Cebrián, ha asegurado que la propuesta de ese plan "suena mal" y cree que se trata de un intento por "distraer la atención" de la opinión pública, por lo que ha instado a Emilio Viciana a "sentarse" y "retomar las negociaciones" en el marco de la Mesa Sectorial.

Desde CSIF, Miguel Ángel González ha reclamado "respeto" para el profesorado madrileño y una negociación "de tú a tú" entre ellos y el consejero con "dinero sobre la mesa" para lograr la educación pública "que merece alumnos y docentes".

"No tiene sentido", ha señalado González, que la Comunidad de Madrid esté "a la cabeza en el Informe PISA", pero sea la "decimotercera con los profesores peor pagados".

En este sentido, le representante de CSIF ha apuntado a la Administración General del Estado para que garantice una reducción del horario lectivo en todo el territorio estatal, por lo que no ha descartado elevar la movilización "a nivel nacional" de cara al inicio del próximo curso.

Por último, desde UGT, Teresa Jusdado ha pedido a la Consejería que "tome nota" del "malestar" del profesorado y atienda sus reivindicaciones, que como ha subrayado, no se dirigen exclusivamente "a mejoras laborales", sino también "a favorecer la calidad de la enseñanza".

"La lluvia no nos para"

"Ayuso escucha, la pública está en lucha", "Que no, que no, que no, que no queremos más deuda con Sanidad y Educación" o "La lluvia no nos para", han sido algunos de los lemas que se han coreado durante la marcha.

Estas dos jornadas de huelga han contado con el respaldo tanto de los sindicatos de la Mesa, como la Asamblea Menos Lectivas y las organizaciones STEM, CGT y CNT, también presentes en la marcha y que ya organizaron tres jornadas de paros en la educación pública madrileña el pasado febrero, iniciativa de la que entonces se desmarcaron los mayoritarios. Cerrando la manifestación se podía ver una representación del partido político Podemos, que se ha sumado a la reivindicación.

También desde Sumar, el diputado en el Congreso Toni Valero expresó el apoyo de su Grupo Parlamentario a las reivindicaciones de los docentes madrileños durante la concentración que por la mañana congregó a cientos de personas —900 según la Delegación del Gobierno— frente de la sede de la Consejería en la calle Alcalá.

Las reivindicaciones

La reducción del horario lectivo es, junto con la bajada de las ratios, la equiparación salarial con otras comunidades autónomas, la reducción de la burocracia o la mejora de la atención a la diversidad, las principales reclamaciones de estos paros.

Los sindicatos rechazaron el pasado 8 de abril la propuesta que Viciana formuló para reducir las horas lectivas del profesorado de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial en el curso 2026/27.

La propuesta rechazada, y que sustituye a la planteada inicialmente por la Consejería, supone que todos los profesores de Secundaria, FP y Régimen Especial pasen de 20 a 19 horas lectivas semanales en el curso 2026/27 como primer paso de una reducción general de las horas en el conjunto de la educación madrileña a lo largo de la legislatura.

Las organizaciones presentes en la Mesa de Educación exigen la recuperación del horario lectivo a 18 horas en Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial; la reducción del horario lectivo de Infantil y Primaria a 23 horas; la equiparación salarial con el resto de comunidades autónomas; la bajada de ratios y dotación de los cupos necesarios para las medidas de atención a la diversidad, y un plan de choque "contra la burocracia".

La segunda jornada de huelga convocada este mes de mayo ha tenido un seguimiento superior al 67% según los sindicatos —dos puntos más de la cifra que estimaron el pasado 8 de mayo— y del 23,4% según el Gobierno autonómico —1,1 puntos menos que el porcentaje que calculó la Administración entonces—.