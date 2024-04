Miles de periodistas exigen en un manifiesto acabar con "la máquina de fango" y el "golpismo"

Texto completo del manifiesto

Los gobiernos se eligen en las urnas. No al golpismo judicial y mediático.



El ataque de la ultraderecha mediática y judicial contra la esposa del presidente del Gobierno es un nuevo intento de subvertir la voluntad popular expresada en las urnas mediante medios ilícitos.



La campaña de bulos, falsedades y acoso contra los miembros de los dos últimos gobiernos de coalición y otras fuerzas progresistas e independentistas, coordinada y financiada por la derecha política, mediática, empresarial y judicial, atenta contra las bases mismas de la democracia parlamentaria, y deja inerme al Estado de Derecho.



Las y los periodistas abajo firmantes invitamos a la sociedad civil a sumarse a este manifiesto y a movilizarse en las redes sociales y en las calles contra este atropello antidemocrático.



Los gobiernos se eligen y se cambian en las urnas y en el Parlamento.



No al golpismo judicial y mediático. No a la máquina del fango.