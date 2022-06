Miles de personas, con la cúpula de Vox y Mayor Oreja entre ellas, marchan en Madrid contra el aborto y celebran el fallo de EEUU

Miles de personas, 20.000 según la Delegación del Gobierno, se han manifestado este domingo en Madrid en contra del derecho a interrumpir de forma voluntaria el embarazo, por considerarlo "la cultura de la muerte" y han celebrado la decisión del Tribunal Supremo de EEUU que anula la protección al aborto.

La marcha, a la que han acudido personas de distintos puntos de España, ha sido convocada por más de 200 organizaciones y ha transcurrido sin incidentes desde la glorieta de Bilbao hasta la plaza de Colón con música, banderas de España y pancartas "en defensa de la vida" y contra las leyes del aborto y también de la eutanasia.

Tras la pancarta de cabecera en la que se podía leer "Nos jugamos la vida ¡Basta ya de leyes contra la verdad y la naturaleza humana!, ha estado el exministro del Interior y presidente de One of Us, Jaime Mayor Oreja, quien en declaraciones a los periodistas ha señalado que con la marcha se pone de manifiesto que "la cultura de la vida está más viva que nunca".

Ha asegurado que la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ha anulado la protección del derecho al aborto, "es un elemento de esperanza y de futuro" y "que con las leyes que destruyen la naturaleza humana no se construye ningún futuro".

Junto a él ha estado la expresidenta de los populares vascos y actual vicepresidenta de la Fundación Villacisneros, María San Gil, que ha dicho "basta ya" a "las leyes ideológicas que imponen un proyecto autoritario para la sociedad" y ha aplaudido también el dictamen del Supremo estadounidense porque es "un camino de esperanza".

Asimismo han acudido miembros de Vox, como su presidente, Santiago Abascal, el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y la líder de la formación en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio.

Espinosa de los Monteros ha dicho a los periodistas que defiende "el derecho a la vida como alternativa "frente a los 100.000 abortos en los que el Estado gasta cada año más dinero y muy poquito en la vida".

Los asistentes a las manifestación han coreado consignas como "Vida sí, aborto no" como Beatriz, quien ha señalado a Efe que la ley del aborto en España es "un autentico genocidio porque mata a seres humanos".

"Las mujeres con su cuerpo que hagan lo que quieran pero lo que llevan dentro no es parte de su cuerpo", ha insistido esta mujer, para quien la sentencia estadounidense "es un paso adelante" y ha esperado que España "siga el ejemplo".

Verónica, de 19 años, ha sido una de las muchas jóvenes que han acudido a la marcha para reivindicar "como sociedad que la vida importa y hablar por los que no tienen voz, esa voz de los niños que no nacen".