Miles de personas vuelven a pedir la ruptura de relaciones con Israel en el aniversario de la Nakba de 1948

En mayo de 1948 se produjo el éxodo palestino tras el inicio de la guerra árabe-israelí tras el fin del Mandato británico en Palestina. Es conocida como la Nakba, que en árabe significa "catástrofe" o "desastre" al suponer la expulsión forzada de más de 700.000 personas palestinas, la destrucción de sus pueblos y aldeas por las fuerzas armadas israelíes y la negación del derecho palestino al retorno desde entonces. Muchos de esos refugiados huyeron a Gaza y ellos y sus descendientes sufren una nueva Nakba 76 años después.



Para conmemorarla y exigir el fin del genocidio que sufre actualmente el pueblo junto con el "fin de relaciones" con Israel para una Palestina libre "desde el río hasta el mar", miles de personas - 4.000 según Delegación del Gobierno- han vuelto a salir a las calles de Madrid pese a un calor atípico para mediados de mayo. Han tomado la calzada del madrileño Paseo de las Delicias desde Legazpi hasta Atocha convocadas por las Asambleas con la Resistencia Palestina.



El movimiento de solidaridad por Palestina se ha reavivado por las acampadas universitarias en España, que ha logrado un posicionamiento de los rectores calificado de "promesas vacías" por Bloque Interuniversitario de Madrid, y la nueva ofensiva israelí y desplazamiento forzado de miles de personas en Rafah.

Pancarta en apoyo de Palestina durante la manifestación. — Fermín Grodira

Jaldía Abubakra, del Movimiento de Mujeres Palestinas Alkarama, ha venido para "conseguir que desde los gobiernos actúen tomen medidas prácticas para parar este genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza". Abubakra añade que "el Ejército sionista intenta intimidar al medio millón de personas apiñadas en la zona sur de Gaza e intentar ganar puntos en las negaciones para acabar con este genocidio. Estados Unidos no debería ser parte en estas conversaciones porque es parte interesada por su apoyo a Israel".

Para "defender a los palestinos y juntarme con todos los europeos para contradecir a la imagen de Europa que quiera dar la Unión Europea" ha venido Ayoub, de 26 años: "Estamos en el lado correcto de la historia. Si no salimos a gritar morirá más gente". El 21 de mayo está previsto que el Gobierno español, junto con otros europeos, reconozca al Estado palestino, una medida que para Ayoub "llega muy tarde y por presión y no por convicción". Por su parte, Abubakra no cree que los dos Estados sean una solución porque "es inviable". Está más claro que nunca que lo que hay hacer es "descolonizar Palestina y que el pueblo palestino decida su destino sin sionismo ni supremacismos de ningún tipo", concluye.

Uno de los gritos más repetidos ha sido "¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel". También se han cantado consignas contra el imperialismo, el sionismo y las bombas que siguen cayendo en Gaza, sin olvidarse de la situación en Cisjordania, más crítica desde octubre de 2023. El grito de "No es terrorismo, es resistencia" ha recorrido la marcha.

Desde Castilla-La Mancha ha venido el colectivo Ciudad Real por Palestina. Marta es uno de sus miembros: "Es un genocidio que tiene que parar ya. Reivindicamos nuestro apoyo al pueblo palestino y a todos los pueblos que luchan por su autodeterminación. Denunciamos las masacres de Israel no solo desde el 7 de octubre de 2023 sino desde la Nakba". Respecto a Eurovisión, Marta considera que se "trata de un blanqueamiento de Israel".

Irene Montero, la exministra de Igualdad y candidata de Podemos al Parlamento Europeo, ha acudido a la marcha acompañada de la secretaria general del partido, Ione Belarra. Montero ha denunciado la "hipocresía" y "complicidad" del Gobierno español por no hacer efectivo el embargo de armas a Israel. También ha pedido varias dimensiones en RTVE por no posicionarse respecto al genocidio en Palestina y ha pedido no participar en Eurovisión como forma de apoyo a la causa palestina.

La manifestación también ha sido apoyada por Izquierda Unida y otros partidos extraparlamentarios de izquierda, así como por la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sindicatos alternativos. La próxima convocatoria en Madrid, promovida por BDS Madrid, será el miércoles 15 de mayo a las 19 horas frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en la Plaza de las Provincias en el aniversario de la Nakba.