El gigante tecnológico Sony ha anunciado este lunes que no asistirá al Mobile World Congress de Barcelona, ​​que se celebra del 24 al 27 de febrero, debido a la alerta sanitaria mundial por coronavirus. La multinacional se suma a Amazon, Nvidia, Ericsson y LG, que también han decidido no acudir al certamen.

Desde que el miércoles lo anunciara la coreana LG, ha habido un goteo casi diario de compañías que han anunciado que no estarán en el MWC para prevenir los hipotéticos contagios del coronavirus. LG es una compañía muy importante del sector, como también lo son Amazon o la sueca Ericsson, que el viernes anunció su renuncia a tener presencia en Barcelona. Las otras corporaciones que también han renunciado a la cita barcelonesa son la taiwanesa Asus y el estadounidense Nvidia.

El goteo de bajas y la dimensión de las compañías que han tomado esta decisión comienza a generar incertidumbres alrededor del MWC y, evidentemente, preocupación tanto a la entidad organizadora, GSMA, como las instituciones de la ciudad. En este sentido, la alcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, pidió el sábado no fomentar la "alarma social". "Debemos comportarnos con normalidad y no fomentar la alarma social, que no hace más que complicar las cosas. debemos seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias", explicó Colau.

GSMA, de su parte, emitió un comunicado tras el anuncio del viernes de Ericsson, en la que manifestaba que la feria "se hará como estaba prevista". Queda por ver si reacciona a los anuncios de este fin de semana de Nvidia y Amazon y si las bajas continúan.

Nuevas medidas de prevención en el MWC

Este domingo, la organizadora GSMA publicaba un comunicado anunciando nuevas medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus. Entre estas, el congreso prohibirá la entrada a cualquier viajero proveniente de la provincia de Hubei.

Además, cualquier visitante que haya sido en China "tendrá que dar pruebas que han estado fuera de China 14 días antes del evento", con el pasaporte o con un certificado médico.

El MWC también medirá la temperatura de los visitantes, así como pedirá pruebas que no han estado en contacto con nadie infectado por coronavirus. El congreso ya anunció que aumentaría las medidas de limpieza, desinfección y de atención médica.