El movimiento feminista pide el indulto de Juana Rivas en una concentración en Madrid:  "Es una auténtica vergüenza"

La sentencia que ha emitido el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, que condena a Juana Rivas a cinco años de prisión por sustracción de sus dos hijos menores y a seis de inhabilitación de la patria potestad, ha provocado indignación en diversos puntos del país.



Frente al Ministerio de Justicia de Madrid se respiraba un ambiente de rabia por un fallo firmado el pasado 18 de julio, el mismo día que se celebró el juicio, y en el que el juez Manuel Piñar acusa a Rivas de “orquestar una campaña valiéndose de medios de comunicación y organismos públicos, que le dan su incondicional apoyo, todo ello con la mal calculada creencia de que así no tendría ventajas a su favor”.



La concentración, que cortó la circulación de vehículos en la calle de San Bernardo sin que los agentes de la Policía pudiesen evitarlo, ha querido denunciar la Justicia patriarcal tras la condena a Juana Rivas, quien, además, tiene que indemnizar con 30.000 euros a su expareja, Francesco Arcuri, por daño moral y material y al pago de todas las costas del juicio.

Algo que es “una auténtica vergüenza”, según afirma Emilio Grande Fresno a Público, que también aboca por la “una educación desde la perspectiva de género, de pluralidad, de respeto a los hombres y mujeres, porque no puede ser que los jueces emitan este tipo de sentencias”.



Para Marina Mata, representante del Sindicato de Estudiantes y de la Plataforma Libres y Combativas, "el aparato judicial es totalmente machista y patriarcal, lo que hace es juzgar a las víctimas y dar luz verde a que puedan pasar este tipo de cosas".

Concentración convocada por asociaciones feministas en Madrid para mostrar su apoyo a Juana Rivas. / Erly Quizhpe

Mientras se coreaban temas como "disculpen las molestias, nos están asesinando", "si tocan a Juana, nos tocan a todas", o "no es un delito proteger a tus hijos", Paula Chacón Serrano cuenta a este diario sus razones para asistir a esta concentración. "La sentencia me ha parecido una injusticia, me parece inaceptable", explicaba Serrano, quien ha añadido que "es una sentencia que no solo afecta a Rivas, sino a todas nosotras". Por eso, también exige una educación desde la infancia para luchar contra el machismo.

Por su parte, Concha de Frutos, miembro del Movimiento Democrático de la Mujer, opina que "el juez ha ridiculizado a una mujer que se está dejando la vida en la defensa de sus hijos". Afirma además que "parece que hay jueces que se están radicalizando en contra de las mujeres. Ellos deberían explicar por qué", concluye.

La concentración avanzó hasta la emblemática Puerta del Sol para continuar su protesta y mostrar su "rechazo a una sentencia injusta" y animaban a todos los viandantes a apoyar la causa con el lema: "No nos mires, únete".