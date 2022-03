La muerte de un niño de 12 años en un instituto de Mijas, tras caer desplomado en el patio, ha conmocionado a la comunidad escolar de esa localidad malagueña y ha puesto sobre la mesa la falta, o carencia absoluta, de recursos de atención sanitaria que sufren los centros educativos españoles, sobre todo los públicos. Colegios profesionales de psicólogos y federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos llevan tiempo exigiendo que haya al menos una enfermera escolar en cada centro.

El alumno fallecido, estudiante de Primero de ESO, volvía a media mañana del lunes a la clase una vez terminado el recreo cuando, de pronto, se desplomó. Dos profesores del instituto que habían hecho un curso sobre reanimación cardiopulmonar intentaron recuperarlo con un desfibrilador, aconsejados también por teléfono desde el 061 mientras llegaba el equipo de emergencias sanitarias que se desplazó al centro. Las tareas de reanimación se alargaron durante unos 50 minutos, pero fue inútil. Y la tragedia se cernió sobre el Instituto Sierra de Mijas, que ha estado los dos últimos días abierto, pero sin

clases, con un equipo de psicólogos atendiendo a los profesores y alumnos que han necesitado ayuda, y con actividades en recuerdo del compañero fallecido.

"Como director, este es el comunicado que no tendría que haber hecho jamás y para el cual no sé si estoy preparado. Así comienza el comunicado que el

director del instituto publicó en la web del centro para informar del fallecimiento de uno de sus alumnos, presumiblemente a causa de una muerte súbita. La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, preguntada por este periódico, no ha querido dar ningún detalle sobre lo ocurrido "por respeto a la familia".

Una profesora del instituto, aunque sin identificarse, sí ha explicado a través de su cuenta de Twitter algunos aspectos sobre la falta de recursos del centro

para casos de urgencia sanitaria. "En el instituto –dice– tenemos un desfibrilador y ocho profesores preparados para usarlo. Una empresa nos dio el curso, todo el claustro vendió pulseritas a tres euros para pagar el curso, la Junta no se hace cargo de esa formación".

Esta docente se pregunta por qué un centro en el que pueden llegar a juntarse en algunos momentos 1.300 personas, entre alumnado, personal docente y administrativo, y familias, más gente que la población de algunos pueblos, no tiene ningún personal sanitario, con el que sí cuentan, en cambio, colegios privados y concertados.

Pilar Triguero, portavoz de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del

Alumnado de la provincia de Málaga (FDAPA) conoce bien el instituto de Mijas porque ha sido varios años presidenta de su AMPA. Y, aunque ella tiene claro que la muerte de este alumno no se podría haber evitado aunque el centro hubiera dispuesto de mayores recursos sanitarios, admite que ha vuelto a poner de nuevo el foco sobre la falta de medios humanos y materiales que padece la comunidad educativa para prestar un servicio de calidad.

"Llevamos muchos años con la reivindicación de la enfermera escolar en los centros y aún no lo hemos conseguido", se lamenta la portavoz de FDAPA. La enfermera escolar es una figura que está muy extendida en otros países europeos y en Estados Unidos, pero con una escasa implantación todavía en España, una profesional que forma parte del personal del centro docente y se encarga de labores de prevención e información sanitaria, seguimiento de patologías crónicas e intervención en emergencias.

Y a la falta de estas profesionales se suma, según Pilar Triguero, la carencia de medios materiales, entre ellos la falta de desfibriladores, que tienen que ser adquiridos por las AMPA mediante colectas o donaciones, porque la Junta de Andalucía no se los proporciona a los centros educativos, como tampoco facilita a sus profesores los cursos formativos para saber utilizarlos.

Una enfermera escolar por cada 8.497 alumnos

De acuerdo con los datos del Consejo General de Enfermería, que representa a los colegios profesionales del sector en todo el país, en España tan sólo hay trabajando 963 enfermeras escolares, lo que supone una media de una por cada 8.497 alumnos de enseñanzas no universitarias. Y 700 de esas enfermeras se encuentran en Madrid, la comunidad, con gran diferencia, que tiene más

implantada esta figura profesional, mientras que Andalucía cuenta con 400, pero todas contratadas únicamente para la detección y seguimiento de la covid-19 en el medio escolar durante la pandemia, según el Consejo.

Estos datos contrastan con los de países del norte de Europa donde hay una enfermera escolar por cada 700-750 alumnos, asegura el secretario general del Consejo General de Enfermería, Diego Ayuso. "Estamos impulsando la necesidad de que en España haya una enfermera en un centro a jornada completa, porque hay centros que tienen más de 500 alumnos, y más de 1.000, más que las personas que viven en algunos pueblos, lo que supone una aglomeración suficiente para que haya un profesional que pueda hacer un abordaje integral", explica.

La ratio en España de estas profesionales es, además de exigua, muy desigual, porque la mayoría de las enfermeras escolares trabajan en centros escolares concertados o privados, mientras que hay muy pocas en los públicos, según Diego Ayuso.

Ayudar a crear hábitos de vida saludables, prevenir problemas de salud y accidentes, proporcionar una atención integral al alumnado con enfermedades crónicas y prestar asistencia en situaciones de urgencias y emergencias que requieran la intervención de un profesional sanitario son las funciones principales de estas enfermeras.

"Va mucho más allá de una urgencia, de una intervención por un accidente, una caída –precisa el secretario general del Consejo General de Enfermería–. Se trata de hacer un cambio en el sistema sanitario español, que la pandemia ha puesto de manifiesto que ha fallado en la atención primaria, en la prevención, en salud pública. Y se ha visto en otros países que ha dado unos resultados excelentes, porque teniendo enfermeras en cada centro, haciendo esta labor integral, se puede ahorrar a futuro en gasto en hospitalizaciones y también en lo que supone que los padres tengan que ir a recoger a los hijos al colegio, que los niños se tengan que quedar en casa porque no tienen la atención

necesaria en el centro".

La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado para la Educación Pública (CODAPA) se lamenta de la falta de personal que sufren los centros de esta comunidad para abarcar toda la atención que deberían proporcionar, tanto en el aspecto sanitario, como en el psicológico o el social. Su portavoz, María Ángeles Guzmán, asegura que su organización lleva años reivindicando, sin ningún éxito, la implantación de la figura de la enfermera escolar, que, a su juicio, beneficia a toda la comunidad educativa, también al profesorado, que se vería así exento de la responsabilidad de ocuparse de los problemas de salud de sus estudiantes.

María Ángeles Guzmán cuenta un caso que se dio en su centro, el de un niño que se quedó sin respiración y estuvo en grave peligro de morir, y lo cuenta porque, a su entender, si hubiera habido una enfermera escolar, el alumno habría podido ser atendido con más diligencia y se habrían reducido los riesgos. "Si luego pasa algo, ¿a quién le pedimos responsabilidades, al maestro, que no tiene entre sus funciones ocuparse de dar atención sanitaria a los niños enfermos?", se pregunta la portavoz de CODAPA.

"Un botiquín y poco más"

La secretaria de Enseñanza de CCOO en Málaga, Yolanda Gamero, confirma la falta de medios sanitarios que padecen los centros públicos, de tal manera que es la comunidad educativa la que tiene que hacer colectas o vender camisetas o pulseras, para comprar materiales como los desfibriladores, porque la Administración no se los aporta, pese a tratarse de un instrumento fundamental que puede salvar vidas. "En los centros –dice- hay un botiquín y poco más. No hay enfermería, no hay un espacio habilitado para personal sanitario. Si pasa algo, se llama a los padres o se llama directamente a una ambulancia".

También a juicio de la responsable de CCOO, sería una buena medida implantar la figura de la enfermera escolar en todos los centros para paliar estas carencias. "Nosotros somos docentes, no somos sanitarios", subraya.

La profesora del instituto de Mijas donde falleció el alumno de 12 años añadía en su cuenta de Twitter: "Nuestros alumnos para las autoridades educativas y sanitarias son de segunda: no tienen los mismos derechos que otros alumnos de la zona (...) Si un niño se cansa en Educación Física no hay nadie que pueda examinarlo y derivarlo y si una niña se desmaya en el baño y llamamos al 061, a veces nos dicen que no puede ser que les llamemos para eso, que es una bajada de azúcar. Y lo entiendo, pero yo qué sé, nosotros qué sabemos. Queremos personal sanitario en los centros como en los países de nuestro entorno (y en los centros privados y privadetes de España)".

El Consejo Andaluz de Enfermería ha puesto en marcha una campaña por la implantación de la figura de la enfermera escolar, para la que ha

recogido más de 2.600 firmas de apoyo a un manifiesto en el que se advierte: "El centro docente no puede constituir un paréntesis al margen de la atención sanitaria por profesionales especializados, sin cuestionar la gran labor que los profesionales de la docencia llevan a cabo desde su conocimiento. No podemos aceptar que la atención sanitaria se quede en la entrada de los centros".

La Junta de Andalucía, de momento, lo que se ha planteado, según ha manifestado a Público, es que sus consejerías de Educación y Salud y Familias van a seguir trabajando "para mantener el modelo de éxito de coordinación que están desarrollando desde hace dos años con el inicio de la pandemia y darle una estructura estable".