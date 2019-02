“Ser el mejor ejemplo para mi hijo y también para mí misma. Sentir que la lucha ha merecido pena y que después de toda esta pesadilla que hemos pasado estos años tanto mi familia como yo, la felicidad y la paz volverán a estar presentes. Recuperar mi vida y sentirme válida de nuevo”. Con estas palabras resume Elena Salgado Collado su paso al frente al denunciar en un juzgado el acoso sexual sufrido por el que fuera exsecretario del Banco de España y exconsejero de Criteria Caixa, José Antonio Alepuz, tal y como publicó en exclusiva Público.

Un acoso sexual que esta profesional de 39 años reconoce “que es más habitual de lo que se piensa”, ya que “muchas secretarias lo viven porque sus jefes son unos machistas que creen que por su poder o cargo pueden hacerlo”, añade. Y que le gustaría ninguna colega tuviera que pasar. “Ojala el mío fuera el último caso”, recalca.

Ahora, tras una dura experiencia que reconoce le ha destrozado su vida personal y su carrera laboral, quiere que todo el mundo sepa “el monstruo que es Alepuz” y cómo fue protegido por una entidad que “demuestra ser igual que él”. Salgado solo clama justicia y que de paso la sociedad no la vea como una víctima, “sino como una superviviente que ha luchado como David contra Goliat por un mundo en el que una mujer no sea la perdedora sino la vencedora”, dice. “Quiero tener la posibilidad de que de nuevo una empresa confíe en mí y volver a demostrar todo lo que valgo”, subraya.

"Muchas mujeres sufren acoso sexual porque sus jefes machistas abusan de su poder"

Esta entrevista en exclusiva que ha concedido a Público no lleva su imagen por expreso deseo de ella. “Dar mi nombre y apellido es básico para que todo el mundo sepa que no me arrepiento de nada y que me siento orgullosa de lo que he hecho pero no quiero que mi identidad se difunda para que ni mi hijo ni mi familia puedan verse aún más afectados”, explica. Este es el relato de una mujer tocada, pero no hundida.



¿Cómo se encuentra con todo lo sucedido?

Tengo días de todo tipo. Malos, regulares y buenos. Fueron tres años muy difíciles. Cuando te pasa algo así cada minuto se remueve algo por dentro, sigues recordando e intentando reponerte de ello. Sin embargo ahora me encuentro con las fuerzas necesarias para emprender una lucha contra todos aquellos que tras todo lo vivido y padecido por mí y mi familia, amenazan con seguir haciéndome la vida imposible si sigo adelante. Antes no hubiera podido dar el paso que ahora estoy dando. Antes confiaba en ellos, pero me engañaron, yo solo quería volver a mi puesto laboral, que pasara todo, pero en su lugar he tenido amenazas de gente que es muy poderosa y que mete mucho miedo en el cuerpo porque puede cumplirlas.

¿Contarlo es quitarse todo ese peso de encima?



Así es. Contarlo y darlo a conocer es defenderme de todo el dolor que todo esto ha supuesto para mí. No es justo que no salga a la luz. No es justo que este acosador sinvergüenza campe a sus anchas, siga trabajando como un alto cargo, tenga una vida y yo esté deshecha y con mi vida rota. Me tengo que seguir recomponiendo. Esto lleva tiempo pero ahora estoy dispuesta a que todo salga a la luz y se sepa.

¿Reconocerse como víctima no fue nada fácil?

Para mí fue muy complicado. No era consciente de lo que me estaba pasando. Yo lo había dado todo por llegar a donde llegué. Me había preparado mucho para demostrar lo que valía y cuando me dan el cargo de office manager de José Antonio Alepuz Sánchez comienza mi calvario. Desde ese momento tengo que empezar a aceptar que esa persona me vejaba tanto a nivel sexual como personal a la vez que contaba conmigo para todas sus reuniones como un mentor, como mi protector. Esa experiencia fue, ha sido y sigue siendo muy difícil de asimilar.

Cuando transmite lo sucedido a la directora de Recursos Humanos Francina Valls Calvet, ¿su respuesta cuál fue?

Yo le fui contando a ella progresivamente todo lo que iba pasando pero como en aquel momento yo me sentía culpable por todo no fui consciente de lo que estaba pasando. Me reunía con ella en diferentes hoteles porque así me lo pedía. Creía que me estaba ayudando. Y lo que estaba pasando es que ella aparentaba estar a mi lado. Me decía que no me preocupara, que todo se iba a arreglar, pero en realidad tenía un plan con el conocimiento y consentimiento de Fainé.

Recuerdo una vez en la que le conté a Valls –en presencia de mi pareja– un episodio que tampoco sabía él; fue cuando Alepuz me metió mano en un pecho por debajo del sujetador. Nos dijo que no nos preocupáramos y que de ahí se iba al presidente a contarle todo. Además, como si ella fuera una experta en este tipo de casos me contestó que lo mío era un 50% de acoso sexual y un 100% de acoso laboral. Y que aunque hubiera tocamientos que como solo quedaba en eso… ¿Me tenía que haber violado para que su baremo hubiera sido otro? [se pregunta mientras llora].

Y de ahí no solo pasa a darle la baja laboral sino a elaborar un plan para que se fuera de la empresa y no denunciara el acoso



"Alepuz no hacía más que pedir le pusieran de secretaria a una chica joven y guapa"

Sí. Me dijo que lo mejor era que me fuera de baja y que me cubrirían todo. El 17 de abril de 2015 fui dada de baja por el Servicio Médico de Salud de la Comunidad de Madrid. Tal y como pone en el informe me iba por trastorno mixto depresivo-ansioso desencadenado por acoso de un directivo de mi empresa. Una vez yo me fui de baja pusieron a otra compañera que estuvo en el puesto menos de un mes. Ante mi ausencia me contaron que Alepuz no hacía más que pedir le pusieran a una chica joven y guapa pero que desde dirección querían coger a un hombre o una señora de más de 50 años que no fuera guapa para que el señor no tuviera tentaciones.

¿Aparece en escena entonces la que creía era psicóloga Begoña Martínez Jarreta?



Así es. Ella aparece porque el departamento de Recursos Humanos de mi empresa propone al Servicio Médico de la Comunidad de Madrid varias sesiones de tratamiento psicológico en Zaragoza con ella, las cuales aceptan. Yo me desplazo en AVE en cuatro o cinco ocasiones a un hotel que había andando a diez minutos de la estación. Algo que me resulta muy raro ya que cualquier profesional tiene su consulta y no te recibe en un lugar así. Además me pidió permiso para grabar cada sesión.

Aun así confía en ella…

Sí, confié en ella porque además de su supuesta formación tenía una condecoración de la Guardia Civil y al venir yo de familia del cuerpo me dio mucha tranquilidad. Después de hacer la sesiones comenté a mi letrado que me parecía muy extraño que facturara su trabajo a través de la Universidad de Zaragoza ya que no veía la relación entre el desarrollo de la profesión de psicóloga con el cargo que Begoña ocupa en la Universidad como Catedrática de Medicina Legal y Forense.

"Me aconsejaron que no interpusiera ninguna demanda contra Criteria Caixa porque iban a ir contra mi, contra mi marido y contra mi familia…"

Así descubrimos que ella ni tenía el título de psicóloga ni psiquiatra y que en realidad lo que hizo por encargo de la entidad y de Francina Valls Calvet fue un informe pericial con el que supuestamente después echarían al acosador y yo me reincorporaría a mi puesto de trabajo una vez recuperada. Lo más indignante es que la propia Begoña Jarreta me aconsejó más adelante que no se me ocurriera interponer ningún juicio o demanda contra Criteria Caixa porque iban a ir contra mi, contra mi marido y contra mi familia…

¿Y con Fainé, el presidente de la entidad, nunca pudo hablar directamente?



Lo intenté mil veces pero no hubo forma. El cortafuegos siempre era Francina que me transmitía que ella se lo contaba todo. Antes de poner la querella le escribí un correo que le mandé por duplicado tanto a su dirección personal como de trabajo y con asunto confidencial. En él le decía si se le había informado de lo que había vivido y que a mí se me había prometido una cosa, reincorporarme a mi puesto y despedir a mi acosador y nada de eso se había cumplido. También le transmitía que quería reunirme con él para mostrarle todas las pruebas y que si hacía falta me desplazaba a Barcelona para ello.

¿Cuál fue su respuesta?



A las dos semanas recibí una carta de su asesoría jurídica amenazándome con que no volviera a contactar con él o tomarían acciones judiciales. Ahora me hierve la sangre cada vez que veo un anuncio de la Fundación como entidad responsable socialmente.

También le exaspera la frase que le dijo la directora de Recursos Humanos sobre no despedir a su acosador…



Así es. Ella me dijo que Fainé le había comentado que no podía despedirle porque le había dado pena y porque había que ser buen cristiano. Que había que perdonar su error. ¡Ojala hubiera tenido la misma pena conmigo!