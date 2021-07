El cómico, Florentino Fernández, conocido como Flo, ha asegurado en una entrevista para El Mundo que las mujeres no están discriminadas en la comedia por su género y que su ausencia se debe a la falta de talento. Florentino mantiene: "El que tiene talento, aflora". Nada que ver con la invisibilización a las mujeres en la comedia puesto que recuerda: "Hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos". De esta forma justifica la escasez femenina en los escenarios.



El cómico también rebaja las expectativas a la hora de afrontar con urgencia los avances en términos de igualdad: "Es algo que hemos heredado y vamos a cambiarlo pero hasta donde podemos y al ritmo que se puede". Fernández reconoce que "este tipo de reivindicaciones están muy bien, porque de vez en cuando hay que recordar que tiene que haber una paridad y que todos debemos tener las mismas oportunidades, pero luego tienes que demostrar que puedes estar a la altura", añade.

Fernández apunta que solo es carencia de talento: "Lo que pasa es que cada uno luego reivindica su historia", y añade " 'Es que tenían que contratar más mujeres'. Bueno, pues si tienen talento que las contraten y, si no, pues no. Igual que a los hombres. No me parece cuestión de decir que hay que contratarlas porque esto tiene que ser así."

Algunas cómicas, como Victoria Martín, copresentadora del podcast de comedia Estirando el chicle, han tardado poco en hacerse eco a través de las redes sociales de las declaraciones de Florentino Fernández. Martín cita el tweet y escribe "NO PUEDO MÁS" seguido de "también dice que no habrá mujeres, pero tampoco cómicos niños o ancianos. De hecho, ancianos sí hay: tú", sentencia la cómica.

Sin embargo, no es la primera vez que el machismo reluce en la comedia. El mes pasado, la polémica apareció con La Chocita del Loro donde tanto la directora como el gerente de las salas justificaban la ausencia de cómicas por hacer un humor "como de víctimas o muy feminista" siendo este "más bajo".