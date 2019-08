El sol pega de lleno sobre el pavimento de Etxarri Aranatz. Poco a poco, las calles de este municipio navarro de 2.500 habitantes empiezan a animarse. Las fiestas del pueblo acabaron el jueves, pero este viernes también habrá ambiente. Siguiendo un ritual que se remonta a los ochenta, la Gazte Asanblada (Asamblea Juvenil) celebra el 'Día del Inútil', creado inicialmente para homenajear, en tono humorístico, a quienes eran declarados como tales por el Estado durante los años del Servicio Militar Obligatorio.

Desde sus comienzos, la jornada de parodia ha estado caracterizada por un ambiente cuasi bélico: disfraces de militares y guardias civiles, coches "tuneados" para que pareciesen vehículos de la Benemérita... Y risas generalizadas entre zuritos, cañas, kalimotxos o lo que el cuerpo resista.

Durante las últimas ediciones, en los carteles del 'Inutillan Eguna' (Día del Inútil en euskera) aparecieron dibujos de tricornios y caricaturas de guardias civiles, además de la flecha amarilla que simboliza la campaña Alde Hemendik (Que se vayan), mediante la que la izquierda abertzale ha pedido la salida de las Fuerzas de Seguridad del Estado del País Vasco y Navarra.

La festividad nació para homenajear, en tono humorístico, a aquellos que se 'libraban' de la mili por 'inútiles'

No en vano, el PP ha incluido esta fiesta veraniega en su nueva campaña del Todo es ETA, centrada principalmente en Navarra. Nada es casualidad: el partido de Pablo Casado sostiene que el PSN ha llegado al Gobierno de la Comunidad foral gracias a un pacto no escrito con EH Bildu, algo que los protagonistas niegan tajantemente.

La edición de este año tuvo más ingredientes. La asociación Dignidad y Justicia —que en las últimas primarias del PP llamó a votar por Casado— presentó un escrito ante la Audiencia Nacional para tratar de que se prohibiera el 'Día del Inútil', alegando que allí podía cometerse un "delito de odio".

En tal sentido, Dignidad y Justicia sostiene en su escrito que la reivindicación de la salida de las Fuerzas de Seguridad del País Vasco y Navarra es la misma que "históricamente ha llevado a cabo la organización terrorista ETA y que en la actualidad se sigue llevando a cabo por cierto sector la izquierda abertzale y en territorios gobernados por entidades políticas como EH Bildu (como en el presente caso)".

En efecto, la coalición abertzale ostenta la alcaldía de Etxarri. No obstante, el Ayuntamiento no ha tenido ninguna participación en el" Día del Inútil", que ni siquiera figuraba en el programa festivo oficial. "Desde el PP de Navarra exigimos a Chivite que impida la jornada de acoso a la Guardia Civil en Echarri- Aranaz. Sus ahora socios de gobierno no hicieron nada la pasada legislatura para evitarlo", afirmó por su parte el PP desde las redes sociales, en un intento de involucrar a Bildu con este acto



A las 12:15 horas, cuando se lanzó el cohete que marca el inicio del día festivo, había algunas decenas de jóvenes en la zona de las txosnas (casetas). Estaban vestidos con prendas de camuflaje, al estilo de las que se utilizan en el Ejército. Un rato después apareció un viejo coche que simulaba un patrol de la Guardia Civil.

Temor a denuncias

En el kiosko del pueblo, situado allí mismo, había unas banderas de España, Francia y Navarra que completaban la escenografía. También habían colocado un plástico blanco en el que estaban dibujadas varias siluetas. Sobre ellas colocaron las fotos de algunos dirigentes políticos, como Albert Rivera o Pablo Casado, así como del Rey Felipe VI.

Las personas que participaban en la jornada festiva pidieron que no se fotografiasen o grabasen sus rostros por temor a que prospere alguna denuncia contra este acto en la Audiencia Nacional. De hecho, un equipo de televisión que quiso tomar imágenes de los asistentes fue increpado y se vio obligado a abandonar la zona. A última hora de la mañana, mientras los bares de alrededor se animaban con los potes de antes de comer, varios jóvenes simulaban un entrenamiento militar.