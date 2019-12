Durante las festividades navideñas todos tendemos a desconectar y disfrutar con la familia y amigos, dejando la actualidad relegada a un segundo plano. Por ello, ahora les recopilamos las principales noticias de este puente navideño para que puedan ponerse al día y no perderse nada.

Un artefacto explosivo simulado en un centro de menores de Murcia



Un artefacto explosivo simulado fue encontrado este martes en la puerta del centro de menores de Alhama de Murcia, según informaron fuentes cercanas a la investigación abierta para esclarecer el suceso.

Tras activarse el protocolo específico para estos casos, agentes del Instituto Armado examinaron el artefacto, que contenía una garrafa con un letrero que ponía acetona, unos cables y una especie de temporizador. La Guardia Civil inició entonces una investigación para esclarecer los hechos e identificar al autor o autores de esta acción.

Campaña de intimidación al profesorado de la pública en las comunidades donde PP y Cs gobiernan con Vox



El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una intervención. /EFE

El sindicato Ustea ha denunciado que se está produciendo una escalada de acoso y amedrentamiento que el profesorado y los centros están sufriendo desde que hace un año, Vox entrase en el Parlamento andaluz y se convirtiera en pieza clave para apuntalar el Gobierno de PP y Ciudadanos.

Desde entonces, uno de los caballos de batalla del partido de ultraderecha ha sido lo que se conoce como el Pin parental, es decir, una supuesta 'llave' que los padres tendrían para autorizar o no a que sus hijos e hijas participen en determinados contenidos escolares. Esta es una idea ampliamente difundida por Vox, que según todas las fuentes consultadas entra dentro de la categoría de la ciencia ficción y que sólo sirve para acosar y amedrantar profesores y centros educativos.

Junqueras solicita al Supremo su "inmediata liberación"



La defensa del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras pidió el martes 24 de diciembre la libertad "inmediata" y la nulidad para el juicio del 1-O al Tribunal Supremo, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya reconocido su inmunidad como eurodiputado electo.

En un escrito de 15 páginas, firmado por su abogado Andreu Van den Eynde, se ha solicitado que se libere a Junqueras para que pueda acudir al Parlamento Europeo a obtener su acta de diputado, acta que el Supremo le impidió recoger en pleno juicio del procés, cuando se encontraba en prisión provisional.

Esta solicitud llega en un momento clave, cuando el PSOE se encuentra negociando con ERC para el apoyo de su investidura. De hecho, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha explicado que su formación está a la expectativa del informe de la Abogacía del Estado sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la inmunidad de su líder, Oriol Junqueras, y, ha explicado que si avala la tesis de los republicanos, volverán a las negociaciones, que están pendientes de "últimas concreciones" para dar credibilidad al diálogo que ofrecen los socialistas.

Un discurso del rey incompleto

El tradicional discurso navideño del rey Felipe VI,no mencionó varias de las principales preocupaciones de los españoles, como la sanidad, la corrupción, las pensiones, la violencia machista o la vivienda y en cuanto a la situación económica y el paro, el monarca reconoció que la "falta de empleo" es una de las principales preocupaciones de los españoles, "sobre todo para los jóvenes", y las dificultades económicas de las familias más vulnerables porque "la crisis económica ha agudizado los niveles de desigualdad".

No obstante, el rey sí que habló sobre una de la mayores preocupaciones de los españoles, el conflicto catalán, y reconoció la "diversidad territorial". Del mismo modo, el monarca incidió en el deseo de concordia" que, a su juicio, gracias a la "responsabilidad, a los afectos, la generosidad, al diálogo y al respeto entre personas de ideologías muy diferentes, derribó muros de intolerancia, de rencor y de incomprensión que habrían marcado muchos episodios de nuestra historia", pero no mencionó la sentencia europea sobre Oriol Junqueras.

Finalmente, este discurso navideño se ha convertido el tercero discurso menos visto que registra Felipe VI desde que fue coronado, al perder 407.000 espectadores respecto a 2018. El rey congregó frente al televisor a una media de 7.537.000 espectadores, con un 65,% de cuota de pantalla en el conjunto de las 25 cadenas que emitieron el discurso.



Las reacciones políticas tras el discurso del monarca

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la ofrenda anual a la tumba del expresidente de la Generalitat Francesc Macià, en Barcelona el 25 de diciembre de 2019. / EUROPA PRESS



El discurso y el rey han recibido, como cada año, alabanzas y algunas críticas por parte de los líderes políticos, entre los que destaca el diputado de ERC, Gabriel Rufián, que lo comparó con un "mitin de Vox". En la misma línea, el presidente de la Genalitat, Quim Torra, replicó al rey que España representa una "seria preocupación" para Europa, porque "vulnera los derechos humanos" e "incumple" sentencias europeas. Además, tanto el portavoz en el Congreso del BNG como el del PNV se sumaron a la críticas contra el discurso del monarca.

Por el contrario, Pablo Echenique actuando como portavoz de Podemos, aseguró que el rey ha "moderado" su discurso y afirmó que demuestra "mejor olfato" ante el nuevo escenario político. El PSOE defendió que Felipe VI "ha identificado con nitidez" los retos de España en su mensaje "de esperanza y confianza" y varios representantes de PP, Vox y Cs elogiaron el discurso del rey.

Más de 180 inmigrantes rescatados en las últimas horas



Durante la mañana de Navidad, unas 120 personas de origen subsahariano, entre ellos tres niños de corta edad, fueron rescatados de la isla de Alborán y de las islas Chafarinas, archipiélago constituido por tres islas ubicadas a unas 27 millas náuticas al este de Melilla.

También en ese día, agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil trasladaron al puerto de Motril (Granada) a once personas de origen magrebí, entre ellos tres menores, que fueron rescatadas en las cercanías de la costa granadina cuando iban a bordo de una patera.

Mientras que los dos dos últimos rescates del día ocurrieron al encontrar una patera a la deriva en aguas del Estrecho de Gibraltar y al sur de Gran Canaria, cuando Salvamento Marítimo encontró otra patera en la que viajaban 22 personas, todos ellos adultos de origen magrebí.

21 fallecidos en siete accidentes de tráfico

Nueve personas han fallecido en los siete accidentes de tráfico mortales ocurridos entre Nochebuena y Navidad, y la cifra de muertos asciende a 21 desde que comenzó la operación especial por las fiestas navideñas el pasado viernes 20 de diciembre.

Así lo ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha especificado que las 21 personas han perdido la vida en los 18 accidentes mortales ocurridos desde las 15 horas del día 20 y las 20 horas de este miércoles.

Vox Baleares se queda sin una subvención por no presentar su contabilidad



Vox-Actúa Baleares no obtendrá subvenciones electorales de los pasados comicios del 26 de mayo por no haber entregado la contabilidad pertinente a la Sindicatura de Comptes de Baleares (SCIB), quien ha acordado no adjudicarle ninguna propuesta de cuantía económica de ayuda. El partido de extrema derecha en Baleares se queda sin 399.765.

El partido presentó la contabilidad en septiembre, si bien en octubre el administrador general de la coalición envió un escrito dirigido al SCIB mediante el cual indicaba que, por error, se había enviado la contabilidad del partido, que no se correspondía con la contabilidad electoral de las elecciones al Parlament.

Urdangarin disfruta de su primer permiso penitenciario

Iñaki Urdangarin está disfrutando de su primer permiso penitenciario de cuatro días desde el martes, cuando abandonó el Centro Penitenciario de Brieva (Ávila), donde ingresó el 18 de junio de 2018 por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias en el conocido como caso Nóos.

El cuñado del rey ha pasado la Nochebuena y el día de Navidad con su familia en la vivienda de su madre, Claire Liebaert, en Vitoria, adonde llegó a última hora de la tarde de este martes.

Asesinan a Lucy Villarreal, otra líder social, en Colombia

La líder social Lucy Villarreal, dedicada a la promoción de la cultura en el departamento colombiano de Nariño, fue asesinada por desconocidos tras concluir un taller con niños la víspera de la Navidad. El crimen ha indignado al país.

Villarreal fue asesinada en Tumaco, una de las zonas con más conflictos de Colombia y donde disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una docena de bandas criminales intentan establecer su dominio territorial.

Vuelven las protestas a las calles de Hong Kong

La Nochebuena estuvo marcada por nuevos enfrentamientos entre Policía y manifestantes en las calles de Hong Kong, que volvieron a presenciar un intercambio de cócteles molotov y latas de gas lacrimógeno.

Cientos de manifestantes se congregaron en varios centros comerciales a ambos lados del estrecho, adonde también acudieron numerosos agentes antidisturbios y donde se registraron varios arrestos e incidentes, como el de un joven que saltó desde el primer piso en el centro comercial Yoho huyendo de los policías. El joven se encuentra estable.