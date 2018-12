El negocio de los cigarrillos electrónicos y su crecimiento a nivel mundial

Vapear no es más que inhalar vapor de agua a través de un vaporizador o un cigarrillo electrónico. Cuando los usuarios vapean estás aplicando calor a un líquido que se evapora y que, generalmente es inodoro.



Existen diferencias entre el cigarrillo electrónico y el vaporizador, pues el primero es un poco más pequeño, mientras que el vaporizador utiliza una batería más grande con un tanque transparente. En cualquier caso, el término se usa indistintamente para referirse a ambos dispositivos.

El crecimiento de este hábito en España

El boom de estos productos se produjo en España durante los años 2013 a 2015, cuando existían tiendas de cigarrillos electrónicos y vapeadores en prácticamente todas las ciudades y pueblos de la geografía nacional.



El fenómeno alcanzó cotas inasumibles y se producían por entonces situaciones un tanto comprometedoras, como por ejemplo la venta de estos productos en lugares no autorizados para ello.



El escaso control hacía también que incluso los menores tuvieran acceso a estos dispositivos, que si bien no son tan dañinos como el tabaco, no son inocuos para la salud humana.



Durante ese periodo, en España llegaron a coexistir cerca de 3.000 tiendas especializadas en la venta de todo tipo de cigarrillos electrónicos y vaporizadores, tanto en el mercado tradicional como en el comercio online.



Ya en 2015, el total de comercios especializados se había reducido de manera importante, pero fue justo ahí cuando inició de nuevo su escalada, llegándose a contabilizar más de 400 tiendas en 2017.



En España, durante los dos últimos años, este sector ha recuperado parte de la fuerza que alcanzó en 2013 y solo en la Comunidad de Madrid se han abierto más de 100 tiendas en el último año.



A nivel mundial según afirma la consultora Euromonitor International, el total de adultos que fuman cigarrillos electrónicos ha pasado de menos de 10 millones en 2011 a más de 40 en 2018. La consultora estima que el número de adultos que usan vaporizadores llegará a 55 millones en 2021.



Según el Eurobarómetro del año 2017, en la Unión Europea son más de 10 millones de personas los que utilizan el cigarrillo electrónico este territorio. En España, aproximadamente un 1% del total de ciudadanos vapea con regularidad, unas 460.000 personas.



Una razón añadida que explica por qué esta forma de negocio causa interés entre los comerciantes y los consumidores es que, en la actualidad, al estar todo el sector más controlado, las tiendas y negocios que siguen estando activas, conocen en profundidad qué es lo que demanda la clientela en cuanto a cigarrillos electrónicos y vapear. Una de estas tiendas es Vapo.es, especializada en todo tipo de productos relacionados con el sector.

Los usuarios de vaporizadores y cigarrillos electrónicos

Mientras que en otros países de Europa y el resto del mundo, los usuarios principales de vapeadores y cigarrillos electrónicos son los jóvenes, que encuentran así una alternativa al tabaco; en España esto no es así, pues un alto porcentaje de los practicantes de este hábito siguen siendo personas que pretenden dejar de fumar y ven que el cigarrillo electrónico es el primer paso para conseguirlo.



Entre la población joven existe una especie de culto por el vaping, expresada principalmente a través de las redes sociales. Muchos jóvenes ven en los vaporizadores una alternativa más económica al tabaco, y menos dañina, aunque sigue siendo peligroso para la salud. Este fenómeno es menos popular en España y sí lo es en otros países anglosajones.

¿Está en condiciones el cigarrillo electrónico de reemplazar al tabaco de manera definitiva?

Aunque a día de hoy parece imposible imaginar esa perspectiva, el uso del cigarrillo electrónico es, para muchos fumadores, una alternativa al tabaco, de ahí que hay quien lo vea como el futuro del consumo de cigarrillos.



A principios de 2018, una importante empresa tabacalera, Phillip Morris, anunció que dejaría de vender cigarrillos comunes para dedicarse enteramente al desarrollo de nuevas tecnologías y dispositivos centrados en los cigarrillos electrónicos.



El sector evoluciona constantemente, de ahí que desde espacios como la Tienda de Cigarrillos Electrónicos Vapo, pongan a disposición de los clientes vapeadores y todo tipo de productos interesantes para dejar de fumar.



El interés del sector tabacalero por este negocio es alto, pues la empresa japonesa Imperial Tobacco desembolsó 75 millones de dólares para hacerse con la compañía que creó el primer cigarrillo electrónico. De este modo, una parte importante de sus ingresos se deben a los pagos por derechos para productores de modelos de cigarrillos electrónicos.



Todavía es pronto para decir que el vaporizador reemplazará al tabaco, pero la afición por este producto es cada vez más fiel y sigue creciendo.